Téměř na každém kroku se lze setkat s „amatérskou ekonomií“. Tvoří ji předpoklady či závěry opírající se zpravidla o nesprávně interpretované praktické zkušenosti. Chybná interpretace spočívá nejčastěji v nesprávném zobecnění, sklonu opomíjet širší důsledky nebo nevidět problém v širším měřítku.

K rozšířeným představám amatérské ekonomie patří konstatování, že „zemím by se dařilo lépe, pokud by více vyvážely a méně dovážely“, „nové technologie ničí pracovní místa“ nebo „veřejné výdaje vytvářejí nové pracovní pozice“. Lidé, kteří podobné soudy pronášejí, by se velmi pravděpodobně zdráhali činit kategorická prohlášení týkající se kvantové fyziky nebo neurochirurgie.