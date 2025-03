Finanční trhy se dostaly do stavu obrovské nejistoty. Hlavním důvodem je nástup Donalda Trumpa do funkce prezidenta USA a jeho vládní kroky. Jde o zavádění nejrůznějších dovozních cel eskalujících obchodní války daleko více než během jeho prvního období ve funkci. Trump cla oznámí, aby je o pár dní později odložil a později zase přikročil k jejich zavedení. To se projevuje v nárůstu nejistoty na finančních trzích, což samotné trhy ani investoři nemají rádi.

„Analytici se obecně shodují v tom, že se to dalo tak trochu čekat. Trump podle nich rozpoutával obchodní války už během svého prvního období, ale tehdy přišla pandemie covidu, která ho donutila řešit i jiné věci. Současné Trumpovy kroky v kombinaci s tím, co se děje i jinde ve světě, podle analytiků umocnily nejistotu a trhy na to reagují negativně,“ domnívá se Michael Kopta, marketingový ředitel a člen vedení české, slovenské a maďarské pobočky XTB.

Část analytiků se shoduje, že aktuální dění na trzích nelze vnímat jen negativně. Dochází k určitému vystřízlivění investorů na trzích i korekci vysokých valuací především u amerických akcií. „Samozřejmě ta nejistota, zejména geopolitická, je velmi nepříjemná. Vystřízlivění na trzích však leckdo ocenil a z pohledu historických dat jde zatím jen o standardní korekci,“ dodává Kopta.

Klienty XTB podle jeho slov nejvíc zajímají akciové trhy, ale naprostá většina chápe, že krátkodobá volatilita nehraje v dlouhodobém investičním horizontu roli. I proto mají zájem nejen o jednotlivé akciové tituly, ale o ETF, které jsou jednoduchým investičním produktem a zároveň umožňují pasivnější přístup k investování. „V současné době zaznamenáváme rostoucí zájem o pasivní investování. V Česku i na Slovensku máme mnoho nových investorů, pro něž může být současná situace těžká, a proto jim nabízíme podporu v lokálním jazyce a jsme pro ně každý den k dispozici na telefonu,“ upozorňuje šéf marketingu XTB.

Současné poklesy přinášejí i obchodní příležitosti k nákupu aktiv, což podle něj řada investorů využívá. „Ve většině případů nejde o slepé spekulace s vidinou zisku, ale promyšlené nákupy s dlouhodobým horizontem,“ upozorňuje na změnu chování investorů.

Velmi populární jsou akciové ETF, tedy burzovně obchodované fondy, které zpravidla kopírují nějaký akciový index. Mohou se opřít o historickou výkonnost vyplývající z dat od začátku existence takového indexu. Výhodou těchto ETF je také možnost investovat i velmi nízké částky. „Pro tento typ klientů jsme zavedli produkt s názvem Investiční plány, což je nástroj pro investování právě do ETF. Na začátku si v aplikaci nastaví konkrétní investiční plán a částku, která se do něj každý měsíc automaticky zainvestuje,“ poukazuje na jeden z uživatelských trendů Kopta.

V praxi si pak řada klientů XTB diverzifikuje akciové portfolio například prostřednictvím ETF na zlato, které je obecně považováno za bezpečný přístav, jemuž se daří v případě, že jsou rizikovější aktiva, jako akcie nebo třeba i kryptoměny, pod tlakem. Někteří zase využívají derivátové instrumenty, jimiž se mohou investoři chránit před krátkodobými poklesy. „Například pokud investor v dlouhodobém portfoliu drží ETF na index S&P 500 a vidí, že by mohla cena krátkodobě prudce klesat, může se zajistit proti poklesu. Derivát může vyvážit vznikající ztrátu na dlouhodobém portfoliu,“ popisuje Kopta.

XTB se dlouhodobě zaměřuje na edukaci. „Pro někoho to může být vůbec poprvé, kdy se s propady a vyšší volatilitou potýká. Proto dává smysl neustále opakovat i zdánlivě jasné a jednoduché teze pro začátečníky. Zároveň je důležité si vždy uvědomovat rizika, která jsou s investováním spojená, přičemž obchodování s deriváty je považováno za nejvíce rizikové,“ uzavírá Kopta.

Článek vznikl ve spolupráci se společností XTB.