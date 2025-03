Amazon potřetí v řadě získal ocenění Top Employer. Certifikaci každoročně uděluje Top Employers Institute, který hodnotí špičkové zaměstnavatele na základě přísných kritérií v oblasti lidských zdrojů. „Získání certifikátu Top Employer potřetí za sebou je pro nás potěšením a potvrzením našeho úsilí o zlepšování podmínek pro zaměstnance a vytváření prostředí, kde mohou růst a rozvíjet se,“ říká generální ředitel Amazonu pro Česko Michal Šmíd.

Amazon zaměstnává v Česku přes 4000 lidí na různorodých pozicích. Jak je složité v tak velké společnosti nastavit systém odměňování?

Mzdy každoročně revidujeme, porovnáváme je s dalšími 70 firmami s obdobným zaměřením a upravujeme tak, abychom byli konkurenceschopní. Amazon razí otevřenou politiku nástupních mezd, a to také proto, aby byly zajištěny rovné pracovní podmínky pro všechny věkové skupiny. Nástupní mzda je aktuálně 210 korun za hodinu plus bonusy podle doby trvání pracovního poměru. Mzdy specialistů a vedoucích pracovníků začínají na 262 Kč za hodinu. Všichni zaměstnanci mohou čerpat atraktivní balíček zaměstnaneckých benefitů. Kromě vysoce atraktivní mzdy dostávají zaměstnanci komplexní balíček benefitů, který zahrnuje až desetiprocentní bonus za přispění k plnění cílů společnosti, životní pojištění, příspěvek na penzijní připojištění, dotované stravování za 29 Kč ve firemní kantýně, zaměstnanecký asistenční program a zaměstnaneckou slevu na Amazon.de. Jednoznačně nejoblíbenějším zaměstnaneckým benefitem je pak bezplatná svozová doprava do zaměstnání, kterou využívá devět z deseti zaměstnanců Amazonu.

Jak se v praxi projevila možnost částečných úvazků či čtyřdenního pracovního týdne?

Čtyřdenní pracovní týden naši zaměstnanci oceňují. Zbývající tři dny volna mohou věnovat své rodině nebo koníčkům. Provoz vykrýváme v rámci různých směn, kdy zaměstnanci pracují buď na začátku, uprostřed, či na konci týdne, ale máme i víkendové směny, případně zmíněné zkrácené úvazky. Částečné úvazky využívají například rodiče po návratu z rodičovské dovolené nebo naopak lidé, kteří se připravují na odchod do důchodu.

Velkou výzvou bývá práce s talenty. Co se vám v této oblasti osvědčilo?

Naše HR oddělení talenty aktivně vyhledává a nabízí jim možnost posunu v kariéře. Hledání talentů, tj. lidí, kteří by rádi rozvíjeli svou kariéru, probíhá prakticky celoročně, a to v rámci hodnoticího procesu. Amazon v Česku letos oslaví deset let a za tu dobu v našich strukturách byly povýšeny stovky zaměstnanců. Interně máme nastaveny programy jako mentoring a koučink zaměstnanců, ale i další školení, která podporují kariérní růst zaměstnanců.

Jaká je vaše strategie v oblasti mentoringu a koučinku zaměstnanců v manažerských rolích?

Mentoring a koučink manažerů u nás funguje na individuální úrovni, ale máme i specializované programy. Například ženy se snažíme podporovat v budování manažerské kariéry dvoudenním tréninkovým programem „Women in Leadership“, kde se setkávají s dalšími ženami z mezinárodních trhů a sdílí své zkušenosti. Následně ještě absolvují mentoring a koučink, které je podporují v tom, aby se cítily sebejistěji.

Zaměřujete se i na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců v dělnických pozicích?

Ano, dbáme na to, aby naši zaměstnanci měli prostor k růstu a vzdělávání, a to na všech pozicích. Vyvinuli jsme pro tyto účely vlastní vzdělávací program Career Choice, v rámci kterého se mohou zaměstnanci rekvalifikovat například pro oblast administrativy, účetnictví nebo třeba řízení kamionu. Nabyté znalosti pak mohou uplatnit u nás nebo u jiného zaměstnavatele, nemají vůči nám v tomto ohledu žádné závazky. Protože jsme americká společnost, již od prvního dne po nástupu mohou všichni zaměstnanci využít možnost studia angličtiny. Celkově zaměstnancům na vzdělávací kurzy přispíváme až 120 tisíc korun v průběhu čtyř let.

Podle vašeho průzkumu téměř polovina Čechů a Slováků chce pracovat i po dosažení důchodového věku. Jak se tato skutečnost odráží v praxi Amazonu?

Za desetileté působení Amazonu v Česku máme stovky zaměstnanců, kteří jsou s námi od úplného začátku. Někteří z nich se postupně dostali do předdůchodového či důchodového věku a stále s námi zůstávají. Našemu nejstaršímu zaměstnanci, panu Přemyslovi, je aktuálně 78 let a vystřídal u nás postupně několik oddělení, aktuálně pracuje na úseku obalových materiálů. Jiní nastupují do Amazonu na zkrácené úvazky a berou práci u nás jako postupnou přípravu na důchod. Zkrácené úvazky jsou určitě jednou z možností, jak zůstat v sociálním kontaktu, ale zároveň si užívat zasloužené volno a mít více času na rodinné radosti nebo koníčky.

Přizpůsobujete zaměstnancům 55+ i nějak pracovní prostředí?

Ve společnosti Amazon si uvědomujeme, že počet zaměstnanců starších 55 let v oboru roste. Chceme být pro tyto zkušené zaměstnance důvěryhodným zaměstnavatelem a místem, kde se cítí podporováni a v bezpečí. Každý den vnímáme výhody, které z rozmanitosti na našem pracovišti plynou. Zaměstnáváme u nás studenty, maminky nebo tatínky na rodičovské, ale i důchodce, kteří si chtějí něco přivydělat – ti všichni pracují po boku stálých zaměstnanců všech věkových kategorií. Tento vzájemný kontakt mezi různými věkovými skupinami obohacuje naše pracovní prostředí, podporuje sdílení zkušeností a nové perspektivy. Podpora zaměstnanců starších 55 let a rozmanitého pracovního prostředí je klíčovou součástí našeho závazku být skvělým zaměstnavatelem.

Sbíráte inspiraci i na zahraničních pobočkách?

Ano, síť Amazon provozů je propojená a jsme v úzkém kontaktu, co se týče testování či zavádění inovací. Ostatně pro oblast inovací máme speciální vývojové centrum v italském městě Vercelli, kde testujeme nové technologie a snažíme se hledat cesty, jak vylepšit bezpečnost provozů. Mezi posledními inovacemi, které jsme díky tomuto centru zavedli, mohu zmínit například systém na automatickou sortaci obálek do nízkoobjemových destinací, robotické rameno, které provádí zakládání balíčku na sortační pás, nebo systém na virtuální příjem a sortaci zboží před fyzickým zaskladněním.

Co vás letos v Amazonu čeká?

Jak už jsem naznačil, Amazon letos oslaví významný milník – kulatých deset let na českém trhu, takže to je pro nás určitě jedno z důležitých témat pro tento rok. Kromě toho se zaměříme na další inovace v oblasti logistiky a zákaznického servisu, abychom i nadále poskytovali nejlepší možnou zkušenost pro naše zákazníky.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Amazon.