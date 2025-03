Vítězem letošního ročníku výzkumu Město pro byznys se v Libereckém kraji stalo statutární město Jablonec nad Nisou, na Královéhradecku se zase nejlépe podniká v krajském městě.

Vyplývá to z výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který již osmnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v Česku. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Výzkum shrnuje všechny důležité informace a statistická data, jež dále rozvíjejí diskusi o vývoji podnikatelského prostředí v Česku. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom. Zpracovatelem ratingu je CRIF.

Skvělá komunikace v Jablonci

Jablonci nad Nisou k vítězství pomohlo, že nabízí v rámci celého Libereckého kraje velmi vysoký počet firem v přepočtu na 1000 obyvatel. Město zaznamenává při regionálním porovnání také velmi vysoký nárůst počtu obyvatel, což je dobrým předpokladem pro rozvoj podnikání i do budoucna. Velmi nadprůměrný je zde rovněž podíl firem s více než 250 zaměstnanci na celkovém počtu ekonomických subjektů.

Především je Jablonec nad Nisou regionální jedničkou v přístupu veřejné správy. Svědčí o tom nejlepší výsledek v testu elektronické komunikace, který prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů zjišťuje kvalitu a včasnost odpovědí živnostenských úřadů. Nejlepšího výsledku město dosáhlo také v hodnocení webových stránek z pohledu podnikatele.

„Mám z toho obrovskou radost, protože je za tím schovaná spousta práce, a vnímám i to, že je to velká výzva, abychom si prvenství udrželi. Za samozřejmost považuji údržbu městského majetku a společné infrastruktury, kterou potřebujeme ještě zlepšit. I do budoucna se budeme zamýšlet nad dalšími inovacemi, které ještě vylepší podnikatelské prostředí ve městě,“ říká jablonecký primátor Miloš Vele.

Na druhém místě se v Libereckém kraji umístila Jilemnice, která se může pochlubit vysoce nadprůměrným počtem dobíjecích bodů pro elektromobily v přepočtu na počet firem. Podobně je na tom také s množstvím dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel. Třetí Liberec pak zaznamenává nejvyšší nárůst počtu ekonomických subjektů. Město se může rovněž pochlubit velmi vysokým podílem dotací na příjmech.

Rostoucí Hradec Králové

Hradec Králové dominoval v kraji díky skvělému podnikatelskému prostředí i přístupu veřejné správy. Krajskému městu k vítězství pomohlo, že se může pochlubit nejvyšším počtem firem v přepočtu na 1000 obyvatel. Meziroční změna počtu ekonomických subjektů je zde navíc také nejvyšší. Vysoce nadprůměrný je rovněž nárůst počtu obyvatel, což je příslibem pro rozvoj podnikání i do budoucích let. Velmi vysoký je tu podíl firem s více než 250 zaměstnanci na celkovém počtu ekonomických subjektů.

Město může těžit z výborné dopravní dostupnosti. Pokud jde o přístup veřejné správy, je na prvním místě třeba zmínit nejlepší výsledek v mystery testování, které prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů zjišťuje rychlost a kvalitu odpovědí živnostenských úřadů. Skvělého výsledku dosáhl Hradec Králové také v hodnocení webových stránek z pohledu podnikatelů, kteří na nich naleznou přehledně vše potřebné pro komunikaci s veřejnou správou a mnohé další. Radnice vynakládá nadprůměrné finanční prostředky zejména do veřejné dopravy a sportu.

„V brzké době budeme mít nový územní plán, budou zde nové rozvojové zóny, zejména v areálu letiště. Tam se budou nabízet obrovské možnosti pro podnikatelské prostředí, pro výzkum, vývoj a inovace. Oblast inovací a technologií je v Hradci Králové hodně spojená s biomedicínským prostředím, je tu skvělé univerzitní prostředí, jsou tu možnosti, jak propojit byznysové zájmy s výzkumem,“ říká primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová.

Druhé Nové Město nad Metují se v krajském srovnání může pyšnit vysoce nadprůměrným počtem živnostníků. Lákadlem pro nové podnikatele při rozhodování například o umístění své výroby sem může být v rámci regionu nízká průměrná měsíční mzda. Bronzový Broumov má v rámci kraje nadprůměrný počet dobíjecích bodů v přepočtu na 1000 firem. Firmy zde mají z čeho vybírat zaměstnance, alespoň o tom svědčí nejvyšší počet uchazečů o zaměstnání na 1000 obyvatel.