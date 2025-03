Automobilová roztomilost dosáhla vrcholu, když se Fiat rozhodl oprášit své historicky nejúspěšnější malé modely z 50. let minulého století. Kdo si ještě vzpomene na původní Fiat 500, tak ví, že byl příliš malý na to, aby se kdokoliv vešel na zadní sedadla. A že o něco větší Fiat 600 právě tohle uměl, ačkoliv na dnešní poměry to byla stále bída.

Současné retroverze obou fiátků jsou na tom podobně. Do třídveřové pětistovky se dozadu odváží jen málokdo, zatímco o půl metru delší šestistovka s párem dveří navíc už je pro tento účel použitelná. A na rozdíl od původní předlohy dokonce velmi dobře. Ještě jeden rozdíl je mezi oběma modely. Zatímco Fiat 500 jezdí už jen na baterky, typ 600 nabízí jako alternativu i benzinovou verzi s podporou 48voltové mildhybridní techniky.