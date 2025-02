Rychlejší než střela, silnější než lokomotiva, schopen zdolat vysokou budovu jediným skokem. Každému je jasné, že jde o Supermana – ikonického superhrdinu, jehož nové filmové dobrodružství by mělo vstoupit do kin 11. července. Ovšem objevil se nečekaný zádrhel. Není to kryptonit, tedy jediná substance ve vesmíru, která bere Supermanovi sílu, ale právní spor o vlastnictví práv na tuto legendární postavu.

Společnost Warner Bros. Discovery (WBD) se ocitla v právních problémech poté, co ji koncem ledna zažalovali dědici Joea Shustera, spolutvůrce Supermana. Tvrdí, že WBD již před lety ztratila mezinárodní práva na tuto postavu, využívá ji bez povolení a neplatí finanční kompenzace pozůstalým. U federálního soudu v New Yorku požadují podíl na zisku ze všech děl, která údajně porušují autorská práva na některých trzích, jako jsou Kanada, Velká Británie a Austrálie. Jde například o snímky Justice League Zacka Snydera, Black Adam a Shazam!