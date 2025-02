Před zápasem o Super Bowl se v Kansas City ochladilo. Obyvatelům půlmilionového města na americkém Středozápadě teplota naopak stoupala. Chiefs, místní tým Národní ligy amerického fotbalu (NFL), stáli před zápisem do historie, mohli vyhrát finále soutěže potřetí za sebou. Nepovedlo se a horkokrevní fanoušci dávali rozčarování nad porážkou 22:40 s Philadelphia Eagles najevo. Ale byla to chvilková frustrace. Tým, který je jedním z motorů lokální ekonomiky, budou podporovat dál.

Jít v chladném počasí do obchodu a koupit si svetr či bundu v klubových barvách byla pro patriota ta nejpřirozenější věc. Vyrostla tady, jak se v kolektivních sportech po americku říká, dynastie. Ta vzniká, když tým dokáže opakovaně získávat trofeje nebo se o ně do posledních chvil bít řadu let po sobě. A Chiefs hráli Super Bowl popáté za posledních šest let.