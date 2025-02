Když se řekne střední Range Rover, pak je řeč o modelu Velar, který svou velikostí přesně zapadá mezi výrazně menší Evoq a o něco větší Sport. I v tomto případě jde o SUV, i když britská značka si tradičně dává dobrý pozor na to, aby její vozy působily jinak než ty od konkurence. A tak Velar daleko víc připomíná zvýšený kombík než auto do terénu, kam se ovšem může bez obav vydat také.

Velar je na trhu už osmým rokem a aktuální drobné retuše karoserie by dokázali určit jen znalci. Takové stáří by mu nehádal nikdo, už proto, že zapuštěné kliky byly v době jeho vzniku vzácností. Ve skutečnosti se změn událo mnohem víc. Třeba vidlicový naftový šestiválec dostal náhradu v podobě šestiválce řadového – souvisí to s přísnější emisní normou Euro 6e platící od loňského září. Jeho součástí je 48voltový mildhybridní systém, který pomáhá s hladkým náběhem motoru při zapnuté funkci stop‑start, ruku k dílu přiloží i při akceleraci.