Milion kopií prodaných za jediný den, druhý milion na spadnutí po týdnu v obchodech. Hodnocení fanoušků na platformě Steam, kde je hra k mání, nad hranicí 90 procent. A zároveň ukázková návratnost investice. Vývojáři z české společnosti Warhorse Studios dokázali uchvátit hráče po celém světě a vydělat na veškeré náklady nejnovější hry Kingdom Come Deliverance II během 24 hodin od uvedení na trh.

Za společností Warhorse Studios stojí známý vývojář Daniel Vávra, který firmu založil v roce 2011. Stalo se tak po jeho odchodu z nad­­národního holdingu 2K, který koupil předchozí Vávrovu firmu Illusion Softworks. Právě v ní se Vávra proslavil díky celosvětovému hitu, hře Mafia, či dalším úspěšným titulům Vietcong nebo Hidden & Dangerous. Po akvizici ovšem Vávra nebyl spokojený s vývojem dalších pokračování série z mafiánského podsvětí, a tak šel o dům dál.

Hráči netrpělivě vyhlížená hra (podle odborných serverů patřila mezi deset nejočekávanějších v letošním roce), která se stala zatím hlavní herní událostí roku, je dalším důkazem síly českého herního průmyslu. Warhorse Studios nejsou zdaleka první firmou, která z Česka dokázala uspět na zahraničních trzích a prodat miliony kopií her.

Pojmem mezi hráči se stala například společnost Bohemia Interactive, založená už v roce 1999 bratry Markem a Ondřejem Španělovými. Také ona se proslavila hned několika tituly. Specializuje se na bojové simulace a například první hru firmy s názvem Operation Flashpoint a simulátor Virtual Battlespace Systems dokonce využívaly k výcviku australská či americká armáda. Celosvětový úspěch zaznamenala i hra Arma a další tituly.

Milionových prodejů dosáhla také hra Machinarium od české společnosti Amanita Design, založené v roce 2003 Jakubem Dvorským v Brně. Pražské herní studio SCS Software zase slavilo úspěchy s dopravními simulátory. Evropské silnice s hrou Euro Truck Simulator brázdilo v ka­mionu dokonce přes šest milionů hráčů z celého světa.

Byznys za miliardy

Celkový obrat tuzemských firem vyvíjejících počítačové hry se tak podle Asociace českých herních vývojářů počítá v miliardách. Podle posledních dostupných údajů, které asociace zveřejnila loni v prosinci, celkem tento sektor tvořený více než 160 firmami v Česku vygeneroval obrat přes 5,5 miliardy korun. Celkový zisk pak překonal 1,9 miliardy. Za loňský rok by se pak obrat podle hrubých odhadů mohl zvýšit téměř o pětinu na 6,5 miliardy korun.

Dříve publikovaná čísla přitom byla ještě vyšší. Původně zmiňovaný obrat přesahující dokonce sedm miliard korun ovšem nakonec asociace loni přepočítala. Důvodem byla akvizice dříve největší české herní společnosti Beat Games, kterou koupil Facebook, nyní Meta. „Od roku 2022 zůstávají tržby v mateřské společnosti,“ vysvětluje předseda Asociace českých herních vývojářů Pavel Barák.

V předchozích dvou letech nicméně herní průmysl stagnoval. Po žních z let pandemie poptávka zeslábla a byznys zpomalil. „Stagnace herního odvětví je důsledkem složitého období, kdy se český herní průmysl musel vypořádat s globálními změnami i vnitřními výzvami,“ komentuje Barák loňské výsledky, které znamenaly meziroční pokles jak u tržeb, tak u zisku domácího herního trhu. Kromě toho se firmy potýkají s nedostatkem zaměstnanců. Těch předloni v tuzemských herních studiích pracovalo přes 2,7 tisíce. Ve skutečnosti by jich ale potřebovaly mnohem více – podle Baráka chybějí až stovky vývojářů a dalších IT profesí.

Dotace pro malá studia

V loňském roce si na české herní vývojáře vzpomněli také politici. Ti v rámci změn ve fungování Státního fondu kinematografie a jeho transformace na Státní fond audiovize od začátku letošního roku přišli ještě s jednou novinkou.

Zatímco dosud fond podporoval dotacemi pouze české tvůrce v oblasti filmového průmyslu, nově si na dotace budou mít možnost sáhnout také herní vývojáři. „V jiných státech Evropské unie podobné fondy pomohly herní průmysl pořádně nakopnout. A není důvod, proč by Česko mělo být pozadu,“ komentoval novinku ministr kultury Martin Baxa.

Příspěvky na fungování ovšem přijala komunita vývojářů rozporuplně. Zatímco Asociace českých herních vývojářů, která o pobídky dlouhodobě usilovala, nové dotace přivítala, ti nejúspěšnější vývojáři byli skeptičtí. Například Daniel Vávra návrh už v době vzniku komentoval prohlášením, že „dotace jsou zlo“. A v podobném smyslu se vyjádřil i spolumajitel Bohemia Interactive Marek Španěl, podle nějž se čeští vývojáři umějí prosadit i bez státních subvencí.

Podle šéfa asociace Pavla Baráka je pohled finančně výdělečných velkých studií zkreslující. Deset největších firem tvoří na 90 procent obratu celého herního průmyslu, zbylá menší studia ale zaostávají. „Vidíme, že se studia nedostanou z fáze start‑upu někam dál,“ tvrdí Barák. Dotace by tak mohly pomoci vyrůst i malým společnostem a český herní byznys posunout na novou úroveň.