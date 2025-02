Jan Svoboda si v lednu 2023 pronajal pěkný byt 4+kk v Ovenecké ulici na pražské Letné. Paní, která ho mladému architektovi pronajala, si řekla o standardní dvouměsíční kauci. Finanční zálohu, která se odborně nazývá „jistota při pronájmu“, nájemce skládá pronajímateli jako pojistku proti případným škodám či dluhům.

Majitelka bytu Marie Suchá zálohu vložila na spořicí účet a po roce pronájmu poslala Svobodovi výnos, který mezitím peníze v bance udělaly. „Byly to zhruba tři tisíce korun, což jsem si vzhledem k výši nájmu vyhodnotil jako hodně málo. Byly to mrtvé peníze a chtěl jsem je lépe zhodnotit. Proto jsem navrhnul, jestli nechce peníze přesunout do bitcoinu,“ říká Svoboda.