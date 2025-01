Land Cruiser je v dnešní automobilové Evropě anomálií, která si ale snadno získá vaše srdce. Nová generace ohromí, jak velký skok udělala. Pořád je to klasický off‑road na rámovém podvozku, a bude tak věrně sloužit všem, kteří využijí auto v těžším terénu naplno, zároveň ale prošel důkladným kurzem způsobného chování a dostal do vínku mnoho moderních technologií. A tak se dá skutečně používat i jako auto, které bez obav zvládne dlouhé cesty s rodinou. Vyzkoušeli jsme to, trasu z Prahy na Slovensko a na otočku rychle zpět zvládlo s nonšalancí, která mu, při vší úctě, byla dříve přece jen cizí. Podvozek prošel zásadními úpravami, a tak daleko lépe odolává náklonům, umí mnohem sofistikovaněji tlumit nerovnosti a v kabině je na poměry auta poháněného čtyřválcovým velkoobjemovým dieselem docela klid.

Přitom ale za vybranější způsoby nemusel zaplatit daň, která by znamenala ztrátu jeho schopností v místech, kde hezký asfalt končí a auto se musí vypořádat s blátem, kameny a kopci. Snadno lze nastavit, s jakým typem terénu se má Land Cruiser popasovat a on vše udělá za vás, stačí jen točit volantem. Pořád je to ten nejvěrnější společník, na kterého se můžete spolehnout.