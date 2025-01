Plány a predikce, jaké události budou formovat začínající rok, se v lednu vytvářejí částečně proto, aby bylo možné v prosinci vyhodnotit, kdo měl křišťálovou kouli nejnaleštěnější. Ale i rok 2025 – v bankovnictví a financích stejně jako ve všech ostatních odvětvích – bude samozřejmě výrazně ovlivněn vlivy, jejichž dopad lze dnes odhadnout jen těžko. Patří mezi ně především změny v americké zahraniční politice, vývoj současných světových konfliktů, volby do Poslanecké sněmovny v České republice a reakce České národní banky na všechny tyto události.

Do nového roku se nicméně přeje vše nejlepší a já pevně věřím, že bude lepší než ten uplynulý. Měl by k tomu přispět především pokračující trend postupného snižování úrokových sazeb. Zdálo by se, že korporátnímu financování by měl aktuálně dominovat dluhopisový trh. Zde si ale budeme muset počkat až na to, jak trhy definitivně vyhodnotí dopad změny v Bílém domě. Pokles úrokových sazeb by se ale měl pozitivně projevit na akviziční transakční aktivitě a s tím souvisejícím nárůstem objemu bankovního financování. Ostatně klesající úrokové sazby by banky měly vyvažovat zvýšeným objemem úvěrů.

Totéž platí pro retail. Další, byť pomalý pokles cen hypoték by měl více rozhýbat trh s bydlením. I přes současné ceny nemovitostí poptávka zjevně stále převyšuje nabídku.

Zajímavé bude také sledovat, jak se v roce 2025 bude dařit financování pomocí soukromého dluhu (private lending). Za tímto trendem český trh prozatím zaostával, především z důvodu malé zkušenosti. Jak ale velcí čeští investoři expandují na západní trhy, je možné, že v kombinaci s posílenou transakční aktivitou můžeme očekávat rozšíření tohoto typu financování i doma.

Predikce, v nichž naopak asi nebude příliš složité přiblížit se skutečnosti, jsou prohloubení digitální transformace, bezpečnost a udržitelnost. Jakkoli například digitální transformace běží již delší dobu, teprve v uplynulém roce přikročily banky napříč trhem ke skutečně intenzivnímu zavádění nových technologií a nic nenaznačuje, že by s tím v roce 2025 hodlaly přestat, ba naopak. S novými technologiemi jde ruku v ruce požadavek na vyšší zabezpečení, především dat. Banky se budou muset mimo jiné vypořádat s novou regulací kybernetické bezpečnosti (příslušný zákon nabyl účinnosti 1. ledna). Většina bank si je však velmi dobře vědoma rizik spojených se zvyšující se kyberkriminalitou i bez povinností uložených zákonem. Mají na paměti i nedávnou kauzu ze Slovenska – všechny katastrální úřady jsou tam po útoku do odvolání mimo provoz a může trvat týdny, než začnou znovu pracovat. Některá data se navíc mohou ztratit úplně.

Máme za sebou zřejmě první vlnu nadšení z umělé inteligence. Podle mého názoru v roce 2025 započne už racionální a cílené zavádění nástrojů využívajících AI tam, kde budou nejefektivnější. Což ve výsledku povede k výrazně většímu rozšíření těchto nástrojů jak v rámci bank, tak i jejich zákazníky.

Na poli udržitelnosti, především tedy u „zelených“ úvěrů, z transakční praxe vidíme snahu bank sjednotit ukazatele udržitelnosti napříč trhem. Souvisí to s větší poptávkou po zeleném úvěrovém financování ze strany dlužníků. Dá se tedy očekávat, že v průběhu roku 2025 by v této oblasti mohlo dojít k dalšímu pokroku. Z pohledu ESG bude i nadále velmi pravděpodobně kladen největší důraz na parametry související s životním prostředím.

Ať už se mé predikce o trendech ve financování ukážou jako přesné, nebo se realita vydá zcela opačným směrem, jedno je jisté – rok 2025 bude opět klást vysoké nároky na naši schopnost se přizpůsobit. Úspěšný bude zejména pro ty, kdo si udrží schopnost flexibilně reagovat a otevřou se novým výzvám. Přeji vám tedy, aby byl rok 2025 právě takovým – rokem růstu, inovací a naplněných ambicí.