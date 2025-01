1. Falešné zprávy přiměly Apple zablokovat AI

Foto: Shutterstock

Společnost Apple pozastavila funkci umělé inteligence, která zasílala shrnující informace o dění ve světě. Oznámení vypadala, že pocházejí od zpravodajských společností, avšak dopouštěla se opakovaných chyb v souhrnech titulků, například z webů Sky News, The New York Times a The Washington Post.

Omyly vyvolaly kritiku a stížnosti uživatelů i mediálních domů. Tlak na technologickou firmu vyvrcholil v okamžiku, kdy rozeslala falešné oznámení, že se zastřelil Luigi Mangione, muž obviněný z vraždy ředitele pojišťovny UnitedHealthcare Briana Thompsona.

Apple aplikaci pro kategorii zprávy a zábava dočasně zablokoval. Jinak svým produktům věří a na kritiku často nereaguje. Opatření navíc není plošné, v ostatních aplikacích je text upozornění vytvořených umělou inteligencí rozesílán dál, nově kurzívou.

Záležitostí zesílil tlak na firmu, aby byla transparentní ohledně vývoje AI. Investoři od jejího využití očekávají novou vlnu poptávky po iPhonech a dalších technologiích.