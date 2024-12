Čisté jmění jednoho člověka aktuálně přesahuje 400 miliard dolarů (9,5 bilionu korun). Stalo se vůbec poprvé, že někdo dosáhl této mety. Tento obří majetek by Elonu Muskovi umožnil financovat český státní rozpočet po dobu čtyř let a ještě by mu zůstala značná rezerva. Nejenže je nejbohatším mužem planety, ale také jedním z nejvlivnějších. Svůj vliv posiluje nejen podnikatelskými aktivitami, ale i politickými konexemi, především s Donaldem Trumpem.

Musk patřil mezi největší podporovatele volební kampaně příštího prezidenta USA. Podle aktuálně zveřejněných údajů vynaložil více než čtvrt miliardy dolarů na zvolení jeho a dalších republikánských kandidátů do Senátu. Na sociální síti X, kterou vlastní, Trumpa osobně vychvaloval a zároveň šířil takové informace, aby poškodily demokratickou protikandidátku Kamalu Harrisovou.