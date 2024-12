V Praze je 1 017 457 parkovacích míst. K takovému číslu došel architekt a urbanista Peter Bednár poté, co ručně zakreslil do mapy metropole všechna parkoviště a parkovací stání na ulicích. Zároveň varuje, že kdyby se na území Prahy zalily asfaltem všechny zbývající vhodné plochy, motoristé by získali pouze 200 tisíc nových příležitostí k parkování.