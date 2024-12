Není vítězství jako vítězství. Tržní nálada je před druhým funkčním obdobím Donalda Trumpa v Bílém domě proměněná. V roce 2016 dalo jeho zvolení nečekaný impulz investičním fondům zaměřeným na udržitelnost a ESG (environmentální, so­ciální a správní oblast podnikání). Logika byla jasná: pokud nová administrativa nebude podporovat přechod na čistší energii – a Trump to skutečně ani tehdy nepodporoval –, mohly by tuto roli převzít kapitálové trhy. Letos je to jinak. Pouhý týden po znovuzvolení republikánského kandidáta dosáhl americký akciový trh svého největšího týdenního růstu za poslední rok, ovšem akcie firem ze sféry čisté energie zaznamenaly propad. Investoři se obávají, že iniciativy dosluhujícího prezidenta Joea Bidena na podporu obnovitelných zdrojů energie nahradí politika přezdívaná „vrtej, baby, vrtej“.

„ESG je chodící mrtvola,“ citovala agentura Bloomberg ředitele neziskové organizace Consumers’ Research Willa Hilda. Ačkoliv se Trump k problematice udržitelnosti přímo nevyjádřil, experti připomínají jeho dříve proklamovanou podporu fosilních paliv. Příští prezident již naznačil, že až se ujme úřadu, USA odstoupí od Pařížské dohody o klimatu. Současná Bidenova administrativa přitom plánovala snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 50 procent ve srovnání s rokem 2005.