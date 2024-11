Jak byste popsali člověka s opačným politickým názorem? Pro někoho je to dezolát či kobliha, pro jiného pravdoláskař či člen pražské kavárny. Ať už stojíte na jakékoliv straně, ta druhá vám dost možná připadá otravná, často hloupá, nebo dokonce nemorální.

Tyhle vyhrocené názory na lidi s opačným politickým názorem mají samozřejmě dopady na vaše chování. Jeden průzkum v Turecku z roku 2016 například ukázal, že 83 procent lidí by bylo proti tomu, mít „opozičníka“ v rodině. Plných 78 procent dotázaných by s někým takovým nikdy neuzavřelo obchod a 74 procent by dokonce svým potomkům nedovolilo hrát si s jeho dětmi.