Populace stárne, Česko se vyznačuje extrémně nízkou porodností, a kdo v příštích desetiletích zaplatí penze budoucím seniorům, zůstává nejasné. Odvody na penze nestačí ani teď, za loňský rok skončil důchodový účet v minusu ve výši 72,8 miliardy korun. Změny, které přinesl vládní konsolidační balíček (a které zvyšují odvody živnostníkům), ztrátu vynahradit nedokážou.

Zkrátka reforma je nutná. To není žádná novinka, protože demografické trendy jsou zřejmé mnoho let. Problém je, že se po zpackaném pokusu někdejší vlády Petra Nečase už nikomu nechce do něčeho, co by se mohlo alespoň vzdáleně podobat penzijní reformě. A tak došlo na tzv. parametrické změny, které, alespoň svým názvem, tolik nedráždí.