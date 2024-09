Tahle čísla překvapila i experty na hypotéky. Banky a stavební spořitelny poskytly v srpnu nové úvěry na bydlení celkem za 25,7 miliardy korun, což proti předchozímu měsíci představuje skok takřka o třetinu. Je to zároveň největší objem peněz, jaký banky půjčily na bydlení od začátku roku 2022.

Je to jako na houpačce, od zamrzlého trhu až po překotný růst, který může skončit vytvořením bubliny. Ta by nebyla výhodná pro nikoho, protože by nejspíš byla spojena s nutnými regulacemi a zrychleným zdražováním nemovitostí. Vysoký zájem o úvěry spolu se situací na trhu navíc dává bankám poměrně komfortní prostor, aby se snižováním hypotečních sazeb nespěchaly.

Úroky u nových hypoték se sice po více než dvou letech dostaly pod pětiprocentní hranici, zdroje, které banky k financování úvěrů využívají, nicméně zlevňují mnohem rychleji. Zatímco aktuální nabídkové ceny se pohybují v průměru kolem 4,8 procenta, tříleté úrokové swapy – cena peněz na trhu, za kterou si banky půjčují – se pohybují kolem 3,2 procenta. To představuje hrubou marži kolem 1,6 procenta.

Banky se v nynější situaci hojí i po slabších předchozích obdobích. V letech 2020 a 2021, kdy se hypotéky prodávaly pod dvě procenta, to vypadalo, že banky mají hypoteční žně. Jenže marže tehdy byly nepatrné, dosahovaly jen několika desetin procenta. S rostoucí inflací začaly poté stoupat i úrokové sazby a zájem o půjčku na bydlení se vytratil. „I když nyní banky dělají nižší objemy hypoték než v rekordním roce 2021, jsou spokojené. Z nově sjednaného portfolia úvěrů mají výrazně větší výnos,“ říká obchodní ředitel skupiny Partners Jan Brejl.

Trh může rozhýbat nový hráč

K udržování drahých hypoték přispívá také situace na trhu. Silná hypoteční trojka – Česká spořitelna, ČSOB Hypoteční banka a Komerční banka – drží více než 75 procent trhu a až na výjimky se ani jeden z těchto finančních ústavů v minulosti sám od sebe nepouštěl do agresivnější cenové politiky. Profilují se jako banky s širokou produktovou nabídkou, dobrým servisem, nikdy jim moc nedávalo smysl, aby se snažily prosadit cenou.