Jeden z nejbohatších mužů planety Bernard Arnault se prostřednictvím své skupiny LVMH rozhodl ovládnout svět formule 1. Agentura Bloomberg uvedla, že se pařížská společnost blíží k dohodě, podle níž by se luxusní značky spadající pod koncern staly sponzory F1 a jejich loga by se zobrazovala na viditelných místech kolem závodní dráhy. Na mantinelech by se tak měly objevit značky výrobce hodinek Tag Heuer, šampaňského Moët & Chandon, případně hotelových řetězců společnosti. Dohoda s LVMH by pořadatelům závodů přinesla ročně 150 milionů dolarů, v přepočtu 3,4 miliardy korun. Zároveň by šlo o ránu pro předního výrobce švýcarských hodinek Rolex, který je oficiálním partnerem časomíry závodů formule 1 už 11 závodních sezon.

Námluvy mezi gigantem a zástupci formule 1 ale zatím neskončily. Podle Bloombergu by výsledek mohl být oznámen před koncem roku, tedy před startem nové sezony F1.

Sponzorství dává smysl

Popularita F1 v posledních letech prudce roste. Jednak na to mělo vliv rozšíření míst konání závodů – loni například o Las Vegas. Popularitu šampionátu zvýšil i dokumentární seriál společnosti Netflix o závodnících a jejich týmech F1: Touha po vítězství.