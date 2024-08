Česko patří mezi světové velmoci, pokud jde o počet domácích zvířecích mazlíčků na obyvatele. Z toho logicky vyplývá, že veterinární péče může být velmi výnosný byznys. Přesně na to se rozhodl vsadit Dušan Moskaliev, zakladatel First Veterinary Fund Central Europe, prvního investičního fondu v Česku zaměřeného na oblast veterinární péče. V Česku chce postupně vybudovat síť veterinárních klinik pod názvem Medicanima, první se otevřela před pár měsíci v Praze na Palmovce. S Dušanem Moskalievem jsme si povídali o tom, kdo mu nápad na takovou netradiční investici vnukl, jaké má s veterinárními klinikami plány a jak výnosný byznys to vlastně je.

Kde se vzal nápad investovat do veterinárních klinik?

V začátcích mojí profesní kariéry ve financích jsme pracoval pro německé a rakouské banky a vyhledával jim nemovitostní projekty k financování. Tehdy za mnou přišli dva veterináři s tím, že mají malou kliniku a chtěli by ji rozšířit a vyprávěli mi, jak celý tento byznys funguje. Například přiletí anesteziolog ze Švýcarska, chirurg z Polska, potkají se na dva dny v Česku s jejich týmem a udělají během těch pár dní deset vysoce kvalifikovaných operací za tisíce eur. A to mluvíme o době před dvaceti lety. Konkrétně tito dva veterináři chtěli vybudovat větší kliniku, aby mohli poskytovat, na tu dobu, prvotřídní veterinární péči. České banky jim ale odmítli na tak velkou investici půjčit peníze, a tak se obrátili na mě. Představil jsem jejich projekt rakouské bance a stal se pravý opak a během pár dnů byla investice schválená. Rychlost schválení mě překvapila, ale můj tehdejší rakouský šéf mi na to řekl, že je to velice perspektivní obor a přesně takové jejich banka podporuje. Když jsem pak skončil svou kariéru v nemovitostních fondech a přemýšlel do čeho investovat vydělané peníze, vzpomněl jsem si na tenhle příběh a po důkladné analýze aktuálního trhu jsem se rozhodl část vydělaných peněz investovat do veterinárních klinik prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů.

Jak se to dařilo?

Potkali jsme se asi se všemi většími veterinárními klinikami v Česku a ty rozhovory s veterináři byly vždy ve stejném duchu. Všichni ti doktoři byli okolo 55 až 60 let, všem se povedlo po revoluci rozjet byznys, ale všichni se v podstatě stali obětí vlastního úspěchu. Jakmile jim klinika narostla, přestali operovat a museli se starat o všechno ostatní, o celý byznys kolem. Daně, účetnictví, nákupy materiálu a tak podobně. To je samozřejmě nebaví, takže jsou z toho vyhořelí.

A vy jim tedy nabízíte řešení?

Ano, my jim říkáme, že ty kliniky od nich za rozumnou cenu koupíme, oni tam zůstanou a budou konečně zase operovat. Nabízíme jim, že mohou buď fungovat na své klinice jako náš partner, nebo mohou jít k nám do fondu jako konzultant. My si myslíme, že když vybudujeme síť takových klinik, které se budou vzájemně doplňovat a nebudou na sobě kanibalizovat, tak posuneme celé veterinární odvětví dopředu.

Daří se vám to?

Jednání s veterináři jsou často velmi složitá a bohužel ne tak rychlá, jak bychom potřebovali. Proto jsme se jako alternativu rozhodli budovat a otevírat síť vlastních klinik. První klinika nás stála vyšší desítky milionů korun. Rádi bychom letos začali stavět i druhou kliniku a do budoucna pak platí, že bychom chtěli minimálně jednu ročně stavět a postupně další dokupovat. Do pěti šesti let bychom chtěli mít vybudované portfolio vzájemně kooperujících veterinárních pracovišť napříč Českou republikou.

Jak se vám daří lákat lékaře?

Kromě špičkově vybaveného pracoviště v tuzemsku, patrně nejmodernějšího u nás, se nám daří oslovovat lékaře z celé republiky i zahraničí. Navíc jim poskytujeme plný servis včetně pojištění odpovědnosti. Když se něco na klinice přihodí, tak zatímco jinde si to musí lékaři s majiteli zvířat řešit sami, my z nich tuhle odpovědnost snímáme. Je to od nás naprosto racionální úvaha. Když se nebudou muset zabývat těmihle problémy, stihnou třeba o operaci nebo dvě víc.

Plánujete investovat jen v Česku, nebo chcete jít i za hranice?

Půjdeme i do zahraničí, stavět chceme ale jen v Česku, v Polsku a na Slovensku se budeme chtít rozvíjet akvizicemi.

Jak velký kapitál máte připravený na tuhle expanzi?

Fungovat chceme se sto miliony korun ročně. Zatím využíváme jen svých peněz. V okamžiku, kdy bude vše fungovat podle plánu, kdy bude mít klinika předpokládanou výnosnost, tak získáme od externích investorů peníze a kliniku vložíme do našeho fondu. Uvolníme si tím vlastní peníze, za které opět postavíme nebo koupíme něco dalšího.

S jakým počítáte výnosem?

Počítáme se sedmi až devíti procenty, loňský rok byl například výnos 8 – 10%.