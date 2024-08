Do někdejšího Československa jezdili Vietnamci na zkušenou od 60. let. Na rozdíl od ekonomické migrace v 90. letech šlo o státem organizovanou mobilitu. „Vietnam sem vysílal vybrané mladé lidi, aby tu vystudovali nebo získali praxi. Přijeli na přesně stanovenou dobu a pak se museli vrátit domů,“ popisuje první komunitu vietnamistka Marta Lopatková. Další vlny následovaly a po listopadu 89 se komunita proměnila.

Kdy na naše území přijeli vůbec první Vietnamci?

To byly takzvané Chrastavské děti, velmi specifická skupina. Byla jich asi stovka a často se říká, že šlo o válečné sirotky, ale nebyli to jen oni. Děti přijely v roce 1956 v rámci navazování vztahů s Československem a nějakou dobu žily v dětském domově v Chrastavě nedaleko Liberce. Během své cesty do Československa je v roce 1957 dokonce navštívil prezident Ho Či Min. Většina z nich po nějaké době odcestovala zpět do Vietnamu, někteří tady ale vystudovali.