V severovýchodní Indii došlo před pár měsíci k přestřelce mezi dvěma mafiánskými skupinami, při níž bylo zničeno několik strojů na zemní práce. Příčinou byly spory o jeden specifický přírodní zdroj. Loni v březnu v jiné části Indie další zločinci kvůli tomu samému materiálu zastřelili tři lidi včetně jednoho policejního inspektora. A letos v březnu přišel při zásahu proti jiné mafiánské ilegální těžařské skupině o život další indický muž zákona. Ve všech těchto případech spolu gangsteři či policisté nebojovali o diamanty, zlato ani ropu: Stříleli po sobě kvůli písku.

Jakkoliv to může být na první pohled překvapivé, údiv není namístě. Drobná zrnka písku jsou po sladké vodě druhým nejvyužívanějším přírodním zdrojem na světě. Ročně se ho podle pět let staré zprávy Programu OSN pro životní prostředí spotřebuje kolem 50 miliard tun – dvakrát více, než kolik ho za stejnou dobu rozpadem hornin vznikne – a poptávka stále roste.

Vědecká studie výzkumníků americké Michigan State University například odhaduje, že oproti současnosti se má poptávka po písku do roku 2060 celosvětově až ztrojnásobit. Ovšem v rozvojových zemích kvůli daleko rychlejšímu tempu výstavby měst a infrastruktury poroste výrazně rychleji. I proto odborníci odhadují, že pokud se stávajícím vývojem nic neuděláme, stavební písek ve světě již do roku 2050 dojde.

Je to proto, že písek se používá v obrovském množství věcí, které lidé každý den využívají: ve směsi s cementem v betonu, skle či v křemíkových čipech v našich noteboocích a telefonech. Tím vůbec největším „žroutem“ písku je Čína. Jen v letech 2011 až 2013 spotřebovala více cementu (6,6 gigatuny) než USA za celé 20. století (4,5 gigatuny), píše ve své knize The World in a Grain publicista Vince Beiser.

Zdaleka největším vývozcem jsou pak Spojené státy, které v roce 2022 vyvezly téměř 6,3 miliardy tun písku. To představuje přibližně 31,5 procenta celosvětového vývozu, což je více než dvojnásobek objemu vývozu dalších předních vývozců, jako je Nizozemsko (12,4 %), Německo (8,2 %) a Belgie (5,9 %). Zkrátka a dobře, ačkoliv si to jen málokdy uvědomujeme, naše moderní civilizace je doslova vytvořena z písku.

Písečná mafie

Jestliže poptávka po písku je obrovská, jeho těžba je zase velmi slabě regulovaná. Částečně je to způsobeno tím, že na rozdíl od jiných zdrojů, jako je ropa nebo uhlí, je písek relativně snadno dostupný. Největšími spotřebiteli jsou navíc rychle se rozvíjející země se slabou environmentální politikou a nedostatečným prosazováním práva. Jak málo je regulován obchod s tímhle materiálem, dokládá následující údaj. Z celkem 80 milionů tun písku, které Singapur dovezl z Kambodže v letech 2009 až 2019, byla řádně zdokumentována méně než čtyři procenta.