Akciové trhy napjatě čekají, jaká čísla zveřejní v právě probíhající výsledkové sezoně velké technologické firmy. Právě jejich výsledky a také výhled do zbytku roku by měly určit, jakým směrem se indexy vydají. Rozhodující budou rovněž čísla o inflaci, podle některých analytiků by americká centrální banka Fed mohla do konce roku snížit sazby o 0,75 procentního bodu.

Vývoj akcií Zvětšit přes celé okno

Lukáš Brodníček, portfolio manažer, Fio investiční společnost:

Postupně se navyšují pozice v akciích firem, kde se oproti hlavním indexům ocenění pohybuje na několikaletých minimech a dlouhodobý růstový výhled se až tak nezměnil. Z konkrétních titulů jde zmínit například řetězec kaváren Starbucks nebo dodavatele technologií pro automotive sektor Aptiv. Pokud jde o celkový vývoj na trzích, na přelomu měsíce se budou sledovat příchozí důležitá makrodata a zasedání Fedu, na kterém by mělo být naznačeno, kdy se začnou snižovat úrokové sazby. Pro akciový trh bude směrodatná probíhající výsledková sezona za druhý kvartál.