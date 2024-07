1. Amazon je na vrcholu, Bezos prodává akcie

Zakladatel Amazonu Jeff Bezos prodá dalších 25 milionů akcií technologického gigantu v hodnotě téměř pět miliard dolarů (přes 117 miliard korun). Oznámil to, když hodnota společnosti na akciovém trhu dosáhla rekordního maxima – poprvé překonala hranici dvou bilionů dolarů.

Už v únoru Bezos oznámil úmysl prodat akcie Amazonu v hodnotě kolem 8,5 miliardy dolarů. Jejich hodnota vzrostla o více než 30 procent na základě očekávání, že rostoucí poptávka po technologii umělé inteligence podpoří její zisky v cloudu. Amazon na konci dubna oznámil robustní čtvrtletní zisky.

Není to poprvé, co Bezos prodává část svého podílu ve společnosti, kterou založil v roce 1994 v garáži, když byl internet ještě v plenkách. Udělal to poprvé v roce 2021, tehdy také odstoupil z funkce generálního ředitele. V současné době je výkonným předsedou a zůstává jejím největším akcionářem. Podle žebříčku Forbes je druhým nejbohatším člověkem světa se jměním kolem 214 miliard dolarů.