Umí Češi optimalizovat své daně?

Bezpochyby je třeba rozlišovat mezi OSVČ, malými a velkými podniky. Fyzické osoby si ještě často představují daňovou optimalizaci tak, že budou schovávat výdaje své soukromé spotřeby do nákladů a spoléhají se na to, že finanční úřad na to nepřijde. U velkých společností se to už určitě neděje. Stejně jako je podle mne pryč doba takzvaného agresivního daňového plánování, kdy firmy přenášely výnosy do daňových rájů.

V čem podnikatelé nejčastěji chybují v daňových přiznáních? A mění se ty chyby v posledních letech?

U fyzických osob je to třeba chybné uplatnění odpočtu úroků z hypoték. Velmi často uplatňují úroky u nemovitostí, které nevyužívají pro vlastní bydlení, ale třeba pro rekreaci, nebo pronájem. Naopak jsou velmi často překvapeni, že slevu na poplatníka lze uplatnit jako celoroční nárok, i když pracují třeba jen týden. Poslední dobou, s nástupem povinnosti používat datové schránky, se často stává, že lidé zasílají daňové přiznání v chybném formátu PDF, musí ho posílat ve formátu XML. Ale věřím, že to je jen otázka času, než se to zlepší.

Když zmiňujete datové schránky, jak výrazně digitalizace a automatizace mění obor účetnictví?

Pamatuji dobu, kdy jsme daňová přiznání posílali poštou, lepili jsme podací lístky a přiznání zakládali do šanonů. Ta doba je už naštěstí pryč. Možnost podat daňové přiznání elektronicky je super pokrok a zjednodušení celého procesu. V oblasti mezd a mzdového účetnictví vidíme velký posun u státních institucí, kdy například evidenční listy důchodového pojištění můžeme posílat elektronicky, což je úžasné zjednodušení. Představte si firmu o 1500 zaměstnancích, kdy personalistka musí všechny obejít a předat jim evidenční list. To samé platí o vyplnění prohlášení poplatníka, opět se vyplňuje elektronicky. Je to mnohem flexibilnější, posun je v poslední době velký.

Velkou otázkou poslední doby byl konsolidační balíček. Jak byste hodnotila jeho dopady na oblast mezd a HR?

Myslím, že na hodnocení je ještě brzy, to bych nechala na konec roku 2024. Některé ty změny nabíhají postupně, takže firmy se na ně i postupně adaptují.

Ivana Brancuzká Vystudovala Ekonomii a Management na České zemědělské univerzitě v Praze Má více jak 20 let zkušeností v oblasti mzdového účetnictví. Poslední dva roky působí na pozici Country Manager společnosti Crowe and Contract Administration v České republice. V nové funkci je zodpovědná za další rozvoj obou značek v Česku. Byla jednou z finalistek prestižní soutěže Manažer roku 2023. Spolupracuje rovněž s neziskovým spolkem Díky, že můžem, který podporuje občanskou angažovanost.

V rámci konsolidačního balíčku došlo i k změnám u zaměstnaneckých benefitů. Většina nepeněžních benefitů je osvobozena od daně pouze do výše poloviny měsíční průměrné mzdy. Pokud dojde k překročení této hranice, benefity podléhají nově dani z příjmu a také odvodům pojistného. Jak na tuto změnu společnosti reagují? Osekávají benefity?

Částečně ano, ale spíš celou situaci analyzují a hledají nejlepší způsob, jak se se změnami vypořádat. K největší změně v benefitech tak u firem dojde asi až po skončení roku, kdy už uvidí, jak se změny zákona propíší do jejich fungování. Některé firmy asi benefity omezí, ale neviděla bych to nijak dramaticky. Musíte si uvědomit, že čím dál víc zaměstnanců klade důraz na work life balance a benefity, které firmám stačily před několika lety už dnes určitě stačit nemohou. Potřebujete větší škálu benefitů, abyste přilákaly nové zaměstnance a vůbec si udržel ty stávající. Mnozí naši klienti poskytují zaměstnancům skutečně profi zdravotní péči, vouchery na wellness, někteří mají wellness dokonce v rámci vlastních kancelářských prostor.

Jaké výhody a nevýhody přinesly podnikům a lidem změny v dohodách o provedení práce či pracovní činnosti, kdy zaměstnavatelům přibylo povinností, samotným dohodářům naopak práv?

Předně je třeba říct, že současná vláda neměla moc jiných možností, co dělat. Změna podmínek těchto dohod vychází z požadavků Evropské unie a přistoupit k ní měla už předchozí vláda. Pro zaměstnavatele to má bezpochyby obrovský dopad, dohody byly využívány, protože jsou jednoduché a flexibilní, a to už nyní z řady důvodů neplatí. Dohodáři například získávají nárok na dovolenou, přičemž kalkulace té dovolené není vůbec snadná věc. Zaměstnavatel musí také tři dny předem dohodáři naplánovat a oznámit směny, jak bude pracovat. Když máte dohodáře, který ve firmě pracuje více než 12 měsíců a odpracuje přes 180 směn, může požádat o práci na hlavní pracovní poměr. Když ho firma nechce, musí písemně odůvodnit, proč jej nechce. Tedy další administrativní zátěž.

Co tahle změna přinese?

Je otázka, jestli firmy budou dále dohody využívat, nebo spíše přejdou na pracovní poměry. Jenže ty jsou strašně neflexibilní a pro zaměstnavatele strašně zavazující.

Máte za sebou víc než 20 let zkušeností v oblasti mzdového účetnictví, dlouhá léta působíte jako manažerka, dokonce jste byla ve finále soutěže Manažer roku 2023. Přemýšlela jste někdy o tom, co byste dělala, kdybyste nepůsobila v tomhle oboru?

Mám dvě takové oblasti, o které se hodně zajímám. Jednak je to psychologie, což je můj celoživotní koníček. Abych správně vedla lidi, musím mít znalosti psychologie a musím umět správně komunikovat. Tou druhou oblastí je paliativní péče, ke které jsem se dostala po zkušenosti s odcházením mé maminky. Je to strašně těžká a náročná práce a já si jí strašně vážím a kdybych nedělala to, co dělám, tak bych se jí chtěla věnovat.