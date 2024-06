1. Čína dala 230 mld. USD do výroby elektroaut

Čína za více než deset let vynaložila více než 230 miliard dolarů (5,4 bi­lionu Kč), aby si vybudovala odvětví elektromobilů. Vyplývá to ze studie amerického Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS). Rozsah vládní podpory přitom v letech 2009 až 2023 představoval 18,8 procenta z celkového prodeje elektromobilů. Poměr těchto výdajů k prodeji elektromobilů se postupně snižuje. Zatímco v letech před rokem 2017 činil více než 40 procent, loni byl těsně nad 11 procenty, uvedl Scott Kennedy, který má v CSIS na starosti právě Čínu. Poukázal například na to, že vládní podpora elektromobilů v Číně zahrnuje i nepeněžní nástroje, což domácím výrobcům pomohlo získat výhodu nad zahraničními automobilkami. Kennedy rovněž upozornil, že Spojené státy nevytvořily podmínky, které by byly pro rozvoj odvětví elektromobilů tak atraktivní jako ty, které vytvořila Čína. „Existují určité výjimky, ale obecně platí, že západní automobilky i vlády dost váhaly a nebyly dostatečně razantní,“ poznamenal.