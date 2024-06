Stalo se to loni na jaře. Heinrich, zkušený obchodní manažer a stratég ze Stuttgartu, přijel do Prahy s velkými očekáváními na straně zaměstnavatele. I on sám měl velké plány. Představoval si, jak jeho inovativní přístupy transformují místní tým a povedou k nebývalému úspěchu firmy. Když jsem s ním ale poprvé hovořil, odcházel jsem ze schůzky rozpačitý. Na jednu stranu měl velmi kultivovaný projev. Vyzařovala z něj organizovanost, prozíravost, jasný plán, zkušenost a znalost problematiky. Na druhou stranu jeho nadšení, projev a popis toho, co bude v „malých Čechách“ – jak sám nazýval místní trh – dělat, byly v mých očích až příliš odcizené tomu, jak jsem vnímal danou firmu. A nejen firmu – i lidi, osobnosti a firemní kulturu, kterou jsem za dlouhá léta měl možnost poznat.