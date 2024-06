To, že dojezd elektroauta v zimě výrazně klesá, zatímco v létě obvykle vůz nemá problém dodržet to, co slibuje výrobce, se považuje za známou skutečnost. Proto norský autoklub NAF svá unikátní měření, při nichž zjišťuje, jak daleko dojedou elektromobily, pořádá dvakrát ročně – v zimě a na konci května. Může tak ukázat, jak moc se realita liší od čísla deklarovaného automobilkou. Jenže letos v květnu zasáhlo počasí. Pořadatel musel konstatovat, že do simulace letních podmínek bylo v květnu hodně daleko.

Z šestadvaceti testovaných aut dojel nejdál Renault Scenic. Nepochybně mu pomohla velká baterie s kapacitou 87 kWh. Teploty se pohybovaly v rozmezí od 2,5 do 13 stupňů Celsia a hustě pršelo. Na výsledcích spotřeby se to projevilo, píše v závěrečné zprávě autoklub. Zatímco loni, kdy touto dobou bylo teplo a svítilo slunce, hned dvanáct aut dojelo dál, než by podle standardizované normy WLTP mělo, letos za špatného počasí se to povedlo pouze vozu Mini Countryman, který se zastavil po 428 kilometrech. Dojel tak o 4,2 procenta dál, než kolik mu přisuzuje automobilka.

Baterie není jedinou kvalitou vítězného francouzského rodinného MPV. „Scenic je optimalizován na dojezd,“ píše v komentáři k vozu NAF s tím, že je o metrák lehčí než sesterský Nissan Ariya a má také užší kola. Druhá věc je, že dosažených 563 kilometrů je o 9,5 procenta méně než hodnota podle měření výrobce.