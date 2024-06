Povinné nahlašování dohod o provedení práce již od července nebude žádnou formalitou – ani pro zaměstnavatele, ani pro pracovníky. Stát sice sociální a zdravotní pojištění z takzvaných podlimitních dohod (limit je aktuálně 10 tisíc korun měsíčně) ještě půl roku vybírat nebude, na své si ovšem už teď přijdou exekutoři a ve střehu je i Úřad práce.

Na zmíněné dohody dnes totiž běžně pracují lidé vedení v evidenci Úřadu práce anebo dlužníci v exekucích – aniž by úřadům tyto příjmy přiznávali. Neexistovala žádná centrální evidence, takže nebylo možné je odhalit. To se už za pár dní změní. Zaměstnavatele čeká zvýšená administrativa a v některých případech i vynucená spolupráce s exekutory či insolvenčními správci.

Méně administrativy, méně informací

To, co tři desítky let vyhovovalo oběma stranám, končí. Zaměstnavatelé dosud z podlimitních dohod pouze srazili daň 15 procent a anonymně ji odvedli finančnímu úřadu. Práce tak pro ně byla levnější, bez nutnosti odvést pojistné. Pracovník získal příjem bez dalších srážek, na který navíc nebylo vidět. Není výjimkou, že lidé mají několik podlimitních příjmů z dohod měsíčně, dosud o tom ale neexistoval přehled, jen odhady.

Už červencové dohody a výši výdělku budou mít zaměstnavatelé povinnost nahlásit České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) – nejpozději do 20. srpna. Sankce za nenahlášení je až 50 tisíc korun. A to není vše – dohlašovat zpětně budou i starší dohody, které dosud platí a jsou třeba spící. Stačí datum, kdy byly uzavřeny, výši výdělků z nich pak až od července. Hlásit zpětně se nemusí starší dohody, u kterých pracovník v minulosti překročil limit pro odvod pojistného, o takové dohodě už totiž sociálka ví.