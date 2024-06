Nejnovější epizoda podcastu Change Makers se věnuje deepfake technologiím, které se využívají pro realistické úpravy videí. Deepfake se dostaly do širšího povědomí veřejnosti zejména kvůli falešným videím s Tomem Cruisem. V nich známý herec vystupoval například jako vysoce postavený člen scientologické církve nebo mluvil o svém setkání s Michailem Gorbačovem. Ani s jedním ale neměl reálný Tom Cruise co dočinění. Jeho tvář si velice přesvědčivým způsobem vypůjčil nadšenec do technologie deepfake. Natočil několik videí s imitátorem a podobu herce doplnil až v postprodukci. To posloužilo hlavně pro pobavení veřejnosti a jako praktická ukázka toho, co deepfake technologie umí. Jenže stále častěji nachází využití také pro podvody páchané na podnikatelích, v nichž se pachatelé snaží vylákat ze svých obětí velké sumy peněz. Advokáti Karin Pomaizlová a Andrej Leontiev z kanceláře Taylor Wessing v Change Makers rozkrývají právní aspekty použití deepfake a analyzují, jak ovlivňuje ochranu osobnosti a soukromí a jak se lze bránit proti zneužití touto technologií.

V podcastu se dále dozvíte:

Jak se Deepfake technologie vyvíjela a kdy se stala běžně dostupnou široké veřejnosti?

Jaké jsou právní důsledky používání Deepfake technologie?

Jaký vliv mají deepfake technologie na média a informační prostředí?

Jak deepfake ohrožuje podnikatele?

Jak by měl člověk zareagovat, když se stane obětí takového podvodu?

Jaké metody jsou v současnosti používány k detekci a boji proti zneužívání deepfake technologií?

Kam se může deepfake technologie rozvíjet do budoucna? Jaký prostor pro její další využití otvírá zdokonalování umělé inteligence a možností strojového učení?

Change Makers vznikají ve spolupráci týdeníku Ekonom a advokátní kanceláře Taylor Wessing. Moderuje Alžběta Vejvodová, zástupkyně šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Tento díl Change Makers vznikl ve spolupráci s Janem Zibnerem, autorem knihy Umělá inteligence jako technologická výzva autorskému právu.

