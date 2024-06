Služby stavebních spořitelen se od letoška rozšířily o oblast dotačního poradenství a financování energetických úspor. A zájem je velký. Jen za první čtyři měsíce tohoto roku se uskutečnilo zhruba čtyři a půl tisíce schůzek se zájemci o dotace.

„Od března nabízí stavební spořitelny i zvýhodněné úvěry spojené s programem Oprav dům po babičce. Za první dva měsíce registrujeme zhruba stovku schválených zvýhodněných úvěrů v celkové výši téměř 120 milionů korun,“ říká generální ředitel Raiffeisen stavební spořitelny a místopředseda Asociace českých stavebních spořitelen Pavel Čejka.

O co vše si mohou klienti zažádat?

Dotační programy Nová zelená úsporám, respektive podprogram Oprav dům po babičce, nabízejí různé možnosti financování, jako jsou zelené střechy, fotovoltaické systémy, výměna oken, zateplení, tepelná čerpadla nebo chytré domácnosti. Program Oprav dům po babičce je obzvláště výhodný pro ty, kteří chtějí renovovat starší domy především v oblasti kompletního zateplení a souvisejících investic a je pro ně důležité mít dotaci před samotnou investicí. Program Nová zelená úsporám pokrývá i nabíjecí stanice na auta s elektrickým pohonem.

Jak dotační poradenství funguje?

Většina lidí nemá žádné zkušenosti s ekologickými dotacemi a vnímá tuto oblast jako velmi složitou. Začínáme tím, že jim vysvětlíme dotační programy a individuálně doporučíme nejvhodnější. Vysvětlíme, proč je pro ně vhodný, jaké výhody přinese a jaké investice lze pomocí dotací financovat. Následně zprostředkujeme kontakt na energetické specialisty. Klientům také poskytneme informace o možné výši financování v případě, kdy je celková investice vyšší než jejich úspory spolu s dotací.

S novým rokem se také snížil příspěvek státu ke stavebnímu spoření o polovinu. Jak to ovlivnilo jeho oblibu?

Stavební spořitelny letos uzavřely přibližně 171 tisíc smluv, jen o 1,4 procenta méně než v minulých letech. S ohledem na dosavadní vývoj se dá očekávat, že jako sektor ztrátu doženeme a čísla loňského roku mírně překonáme. U Raiffeisen stavební spořitelny dokonce už teď vidíme růst počtu nově uzavřených smluv zhruba o deset procent oproti loňsku.

Jak všechny tyto změny ovlivní dostupnost a modernizaci bydlení?

Stavební spořitelny jsou stále částí společnosti vnímány primárně jako spořicí banky, ale to už dávno není pravda. Objem úvěrů našeho sektoru je vyšší než objem úspor našich klientů, měli bychom tedy být víc vnímáni jako „úvěrové spořitelny“. V posledních letech financujeme hlavně modernizaci domů a bytů, včetně energetických úspor. Například Raiffeisen stavební spořitelně letos roste objem nově poskytnutých úvěrů o 33 procent proti roku minulému. Dostupnost bydlení netkví jen ve výstavbě nových bytů, ale i v rekonstrukcích těch stávajících, tady se potkává naše role v dotačním poradenství s financováním. To je jedna z cest ke zlepšení dostupnosti bydlení i pro mladé. Jinou je například družstevní bydlení, kde jako jediné banky na trhu umíme financovat vklad do družstva.

Jaké jsou aktuálně největší výzvy stavebních spořitelen?

Regulace finančního sektoru je nikdy nekončící příběh a dotýká se i stavebních spořitelen. Ať už jsou to změny v úvěrové oblasti, nebo právě změny v zákoně o stavebním spoření. Neustále tak musíme hledat, jak obstát a zároveň z toho vytěžit příležitost nabídnout atraktivní produkty pro klienty. Velmi aktuální je oblast digitalizace. Ale i v době, kdy výrazně rostou preference klientů směrem k digitálním řešením, má významnou roli osobní finanční poradenství. Velkou výzvou je kombinace digitálních a osobních interakcí s klienty.

Jak se bude podle vás vyvíjet byznys stavebních spořitelen výhledově?

Jsem přesvědčen o tom, že úvěrování stavebními spořitelnami dál dynamicky poroste, protože pomáhá řešit dvě zásadní potřeby ve společnosti – dostupnost bydlení a energetické úspory domácností. To je náš raison d’etre, důvod existence. Abychom měli z čeho úvěry poskytovat, potřebujeme samozřejmě, aby naši klienti i nadále spořili a stát jejich úspory podporoval alespoň na současné úrovni. Umím si představit i další rozšíření naší role, například o oblasti financování dostupného nebo ekologického bydlení, spoření na náklady při studiu nebo financování jiných potřeb občanů.

Článek vznikl ve spolupráci s Raiffeisen stavební spořitelnou.