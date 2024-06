Bezmála 53 milionů dolarů. Takovou sumu vybral Donald Trump od svých příznivců během pouhých 24 hodin po vynesení rozsudku, který jej uznal vinným ve všech 34 bodech obžaloby z falšování finančních záznamů v souvislosti s platbami pornoherečce za mlčenlivost. Pro lepší pochopení – současný prezident Joe Biden vybral od dárců za celý duben „jen“ 51 milionů dolarů. Oněch necelých 53 milionů dolarů přitom zahrnuje pouze online dary, které obvykle přicházejí od lidí, kteří darují několik set dolarů nebo méně. Mimochodem, podle lidí z Trumpovy kampaně přispěla jedna třetina dárců někdejšímu prezidentovi poprvé. Zdá se, že podporou běžných lidí by odsuzující verdikt otřást nemusel.

Ještě zajímavější je ale skutečnost, že za Trumpa se stále více staví i ti nejbohatší Američané. Včetně některých finančníků, kteří jej opustili poté, co jeho příznivci 6. ledna 2021 vtrhli do amerického Kapitolu. Důvod je jednoduchý. Jak kdysi pravil Václav Klaus: O peníze jde vždy až v první řadě. A platí to i pro americké prezidentské volby. Zatímco Trump slíbil, že sníží daně bohatým a zruší regulace, prezident Joe Biden chce pravý opak. Možná je za tím vším ale ještě jednodušší úvaha. Finančníci z Wall Street prostě došli k závěru, že Trump vyhraje. A pokud se stane příštím prezidentem, je v jejich vlastním zájmu, aby ho podpořili co nejdříve. Tohle pro Joea Bidena a demokraty není dobrá zpráva.

Přeji pěkné čtení.