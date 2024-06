U vjezdu do přístavu Algeciras na nejjižnějším cípu Španělska je rušno. Nad dvěma kontejnerovými terminály se tyčí množství jeřábů a téměř všechny jsou v provozu. Překládají kontejnery z jedné lodi na druhou a nezastaví se. To tu dříve nebylo. Po moři se převáží asi 80 procent světového zboží a nová geopolitická situace mění mapu této dopravy.

Hromady kontejnerů ve španělském přístavu nedaleko Gibraltaru jsou většinou naskládané pětkrát do výšky. Alonso Luque, výkonný ředitel společnosti TTI Algeciras, která je provozovatelem jednoho z terminálů, řekl pro list Financial Times, že letos odmítl mnohem více žádostí o překládku než v minulosti, protože by nebyl schopen zákazníky odbavit. „Naše kapacita je dost omezená,“ řekl.

Na druhé straně Gibraltarského průlivu v Maroku čelí vedoucí pracovníci TC3, kontejnerového terminálu přístavu Tanger Med, podobnému náporu. Je to důsledek přetížení globální lodní dopravy po náhlém a nuceném přeorganizování světových námořních obchodních cest. Nedávné události s vlivem na společnost a ekonomiku, například vojenský konflikt v Gaze, ukázaly rostoucí zranitelnost světové námořní plavby.

V Rudém moři se v reakci na izraelské operace proti palestinským územím stalo terčem útoku ozbrojenců už více než sto lodí plavících se pod vlajkami zemí západního světa. Dalším důvodem k obavám, že se situace nezlepší, je opětovný výskyt somálských pirátů. Na vrcholu byli v roce 2017, po následných protiopatřeních jejich sláva odezněla. Jenže letos v březnu se jim opět podařilo unést bangladéšskou loď.

Podle údajů britské přepravní společnosti Clarksons klesl počet kontejnerových lodí připlouvajících do Adenského zálivu u vstupu do Rudého moře mezi Jemenem a Somálskem o 90 procent oproti stejnému období loňského roku.