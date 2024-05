Myšlenková zkreslení, kterých se naše mysl občas dopouští, se nevyhýbají ani úvahám o ekonomice. Častými jsou neoprávněná zobecnění či chybné analogie, kterým se tu a tam neubrání ani vedoucí představitelé firem či tvůrci hospodářské politiky.

Jednou z ekonomických iluzí, které na tomto základě vznikají, je představa, že co platí pro jednotlivé ekonomické subjekty, většinou podniky či domácnosti, platí i pro ekonomiku jako celek. Nejčastější podobou této iluze je, že co je výhodné pro firmu či domácnost, musí být výhodné i pro celé hospodářství, a že budou‑li všechny podniky nebo domácnosti postupovat určitým způsobem, prospěje to ekonomice jako celku.

Tato intuitivně logická představa ve skutečnosti neplatí: ekonomika je složitější. Důvodem je, že jednání pro některé subjekty výhodné může být pro jiné nepříznivé, a nevhodné tak může být i pro ekonomiku jako celek. V konečném důsledku tak všichni, vedeni snahou si polepšit, ve skutečnosti „prohrávají“.

Paradox úspor a likvidity

K nejznámějším příkladům chybné paralely mezi ekonomikou na straně jedné a domácností nebo firmou na straně druhé patří takzvaný paradox úspor nebo spoření. Týká se jednání jednotlivců, domácností, firem a vlád v podmínkách recese.

Jeho podstatou je, že dostane‑li se ekonomika do problémů, je z pohledu jednotlivců, domácností i firem rozumné své výdaje v očekávání budoucího poklesu příjmů omezit. Co je však rozumné na „mikroúrovni“, může mít na úrovni ekonomiky jako celku dopady zcela odlišné.