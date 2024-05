Celý loňský rok se Češi upínali k naději, že konečně i v jejich zemi, oblasti automotive zaslíbené, vyroste gigafactory Volkswagenu na výrobu baterií. Marně. Zástupci automobilky oznámili, že továrny v Německu, Španělsku a Kanadě budou kvůli malému zájmu o elektromobily stačit. Letos svitla automobilové branži v Česku nová naděje. Neobejde se to však bez komplikací.

Ty vyvstaly už s projektem pro VW při hledání vhodné lokality. Když se v Líních na Plzeňsku našla, vedly se spory s místními, zda vůbec fabriku na klíčovou komponentu elektromobilů na „svém“ území chtějí.

Tentokrát stát, přesněji ministerstvo průmyslu a obchodu, vybral lokalitu na severní Moravě, poblíž Dolní Lutyně na Karvinsku. „Byla zvolena na základě vyjednávání s aktuálním strategickým investorem po prověření několika dalších brownfieldových lokalit jako poslední možnost, jak investora udržet u jednacího stolu,“ vysvětluje náměstek ministra Petr Očko.

Češi v konkurenci neobstojí

Dostat z ministerstva průmyslu informaci, který z velkých výrobců akumulátorů by vlastně měl u Dolní Lutyně stavět, je prakticky nemožné. Prý je to delikátní informace a investor zatím trvá na anonymitě. „Aktuálně probíhající jednání zásadně nekomentujeme kvůli jejich citlivosti,“ potvrzuje Očko.

Naopak dobře se ví, že ani tentokrát nejsou místní obyvatelé, budoucí sousedi gigafactory za 200 miliard korun, z plánu vlády ani trochu nadšení. Navzdory tomu, že jde o region s vysokou nezaměstnaností, kde by slibované tři tisíce pracovních míst pomohly řadě lidí z úřadu práce. Starousedlíci jsou proti výstavbě na 240 hektarech, které zčásti tvoří zemědělská půda. V oblasti je prý mnoho brownfieldů, které by byly vhodnější. „Není znám investor ani žádné detaily. Lidé včetně mě jsou pro stavbu gigafactory, ale ne na zemědělské půdě u poslední chráněné oblasti na Karvinsku,“ tvrdí například zastupitelka Moravskoslezského kraje a nynější kandidátka do europarlamentu za Piráty Zuzana Klusová.