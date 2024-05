Není to jen tak obyčejná pětistovka od Fiatu a dává to patřičně najevo. Základem je sice pořád ten líbivý retro kukuč, ale v případě sportovní verze Abarth se štírem ve znaku vzhled pidiauta zhrubl díky sportovně tvarovaným nárazníkům a výhrůžné čtveřici koncovek výfuku. Interiér se od standardního modelu liší v drobnostech, a tak tu máme sportovně tvarovaná sedadla s výrazným prošíváním. Pozadí drží dobře, podpora beder je ale nevalná. Pětistovka je na trhu už neuvěřitelných 17 let, a i když prodělala několik modernizací, v kabině je zkrátka znát, že je to ještě auto ze starého světa, a tak je multimediální displej poměrně malý a má dost jednoduchou grafiku. Nepotěší, že se z něj přes Bluetooth velmi špatně telefonuje.

Jenže malý štír je auto s jiným charakterem. V jeho útrobách se nachází motor, který k němu dokonale ladí. Jde o přeplňovanou čtrnáctistovku T‑Jet se 180 koni. V kombinaci s provozní hmotností 1065 kilogramů to znamená, že Abarth se chová, jako když přefouknete balonek a pustíte ho nezavázaný do vzduchu.

Vedle působivého zrychlení je ale nejzábavnější zvuk. Vlevo za volantem se nachází budík, ve kterém se po stisku tlačítka se škorpionem objeví nápis sport. Působí to úsměvně, ale charakter auta se skutečně promění, je nasupenější, daleko rychleji jde za plynem, motor drží vyšší otáčky a zvýší se i tlak turba. A především se mu otevírá klapka ve výfuku, a tak vám zahraje dramatický koncert. Vozítko na steroidech prostě prská, bublá a chrčí, což celé působí trochu pubertálně, ale proč ne. K jeho přidrzlému výrazu to zkrátka tak nějak sedne.