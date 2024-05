Známé rčení říká, že investoři by v květnu měli své akcie raději prodat a rychle zmizet z trhu. Tahle stará pravda vychází ze zkušenosti, že trhy mají tendenci kolem května oslabovat. Jestli to tak bude i letos, samozřejmě neví nikdo, podle expertů oslovených Ekonomem ale zmiňují hned několik vlivů, které by akcie mohly srazit. Od geopolitických rizik přes ztracené naděje, že americký Fed rychle a několikrát sníží sazby, až třeba po fakt, že na pražské burze se v květnu začne několik společností obchodovat bez dividendy, což vždy vede k poklesu jejich ceny.

Michal Semotan, portfolio manažer fondu J&T Opportunity CZK:

Nadále preferujeme akciové investice, ale i mezi dluhopisy vidíme zajímavé příležitosti. Po poklesu cen jsou opět velmi zajímavé úrovně výnosů amerických státních dluhopisů, do portfolia našeho fondu J&T NextGen jsme dokupovali ty s dvouletou splatností. Mezi akciemi jsme nově nakoupili akcie rakouského výrobce elektřiny Verbund, jelikož si myslíme, že se cena elektřiny v našem regionu odrazila ode dna a Verbund je výrobcem čisté energie bez potřeby nákupu emisních povolenek. V tomto sektoru jsme otevřeli i pozici na britské společnosti Drax, která je producentem elektrické energie z biomasy. Po poklesu ceny akcií Grouponu jsme zde otevřeli menší spekulační pozici, když vidíme velký pokrok v hospodaření této společnosti vedené českým managementem. Další společností nově nakoupenou v našich portfoliích je Leidos Holdings, která svůj byznys tvoří v nyní důležitém obranném sektoru a kybernetické bezpečnosti. Jinak obecně platí, že pokračující výsledková sezona bude ovlivňovat vývoj cen akcií firem publikujících výsledky. Trh velmi přísně trestá jakékoliv zklamání na výhledu, proto nevylučujeme další pokles akcií v nejbližším horizontu jednoho až dvou měsíců. Také čísla z americké ekonomiky ukazují na pokračující inflační tlaky, a tak reakce Fedu bude velmi bedlivě sledována investory. Z dlouhodobého pohledu je podle nás jedno, kdy dojde ke snížení sazeb, důležité je, že se to v budoucnu stane. Krátkodobě však investoři mohou reagovat negativně na prohlášení Fedu o pozdějším snižování sazeb. Také nemůžeme nadále přehlížet napětí mezi Izraelem a Íránem, i když se nyní největší nebezpečí zdá zažehnáno. Takže já jsem pro nejbližší období mírně negativní, v horizontu roku a dále však naopak nadále velmi pozitivní.