Zpěvačka Taylor Swift tvoří rekordy téměř ve všem, co udělá. Její nové album The Tortured Poets Department není výjimkou. Během prvního dne po vydání dosáhlo rekordního počtu tří set milionů přehrání na Spotify. Swift zároveň objíždí svět s turné Eras Tour. Je teprve v jeho polovině a už se dostalo do Guinnessovy knihy rekordů, když utržilo přes miliardu dolarů.