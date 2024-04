Uhlí je stále zhruba za dvěma pětinami vyrobené elektřiny v Česku. Přesto se ve veřejném prostoru objevují prohlášení, že za rok za dva je s tím konec, protože to nebude dávat ekonomický smysl. Ředitel strategie poradenské společnosti EGÚ Brno Michal Macenauer se domnívá, že uhlí pojede déle. „Pokud bude trh elektřinu z uhlí v Česku potřebovat, přizpůsobí se cena a zdroj se bude provozovat i nadále,“ tvrdí.

Vláda finišuje s přípravou klíčových dokumentů pro budoucnost české energetiky, včetně aktualizace státní energetické koncepce. Obsahují všechno podstatné?

K dlouhodobějším koncepcím jsem na základě vlastních zkušeností poměrně skeptický. Až na hrubé obrysy většinou nevydrží déle než dva tři roky, jsou často zatíženy nástupem krizí, častými změnami politik. Nelze je tedy brát jako nějaké vyčíslení budoucnosti, ale spíše jako pokus pořádně se seznámit s dosavadním vývojem. Návrh nové státní energetické koncepce představuje kompromis, se kterým nejspíš nebude nikdo stoprocentně spokojen. Osobně se mi zdá, že je v návrhu příliš upozaděna role zemního plynu. Domnívám se, že nejen v krátkém, ale i v delším období do roku 2050 bude vyšší. Nicméně chápu, že tvůrci koncepce si nemohou dovolit jít proti obecnému trendu dekarbonizace a náhrady zemního plynu vodíkem. Dokument by se mohl detailněji věnovat například velké akumulaci či přečerpávacím elektrárnám. Tvůrcům to ale nevytýkám.

Z čeho usuzujete, že role plynu bude vyšší, než uvádí koncepce?

Přinejmenším dvacet let nebude existovat ekonomicky alespoň trochu přijatelná náhrada. Vodík by se musel vyrábět cíleně, a navíc je potřeba primární zdroj k jeho výrobě. Obnovitelná energie bude nastupovat pomaleji a jádro je z organizačních a ekonomických důvodů velmi nejisté.

Objevuje se řada názorů, že už za rok za dva se nevyplatí kvůli vysokým cenám emisních povolenek vyrábět elektřinu z uhlí. V takovém případě může ale hrozit nedostatek elektřiny. Jak to vidíte?

To je téma, na kterém si můžete udělat jenom nepřátele. Aktivisté by ho odstavili hned. Každý výrobce pak má samozřejmou snahu o co největší zisk. Je třeba to tak číst a nebrat všechna tvrzení jako stoprocentní fakt. Pravda je, že určité množství „uhelné“ výroby soustava potřebuje. Výhledové ceny elektřiny na další roky sice klesají, ale zatím je prodána jen velmi malá část výroby a je pravděpodobné, že výrobci prodají za z jejich pohledu lepší ceny. I když budeme ve střední Evropě stavět rychlým tempem větrné a solární elektrárny, nedokážeme rychle nahradit uhlí ani s pomocí plynových zdrojů.