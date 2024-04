Noční vlaky zažívají v Evropě renesanci jako šetrná alternativa k letecké dopravě. Cesta vlakem mezi městy Evropské unie má skoro třicetkrát nižší emise skleníkových plynů oproti cestě letadlem na stejné trase.

Minulý týden vyjel poprvé nový přímý noční vlak z Prahy do Bruselu provozovaný společností European Sleeper. Přímý noční spoj odjíždí z Prahy každé úterý, čtvrtek a neděli v 18:04 a do Bruselu dorazí následující den ráno v 10:27. Jízdenky na sedačku začínají na 49 eurech, lůžko ve sdíleném kupé vyjde na 79 eur. Večer v Praze usnete a ráno se probudíte v Bruselu.

Nová linka vznikla díky družstvu nadšenců železniční dopravy, kteří vybrali od drobných investorů přes 2,5 milionu eur na obnovení nočních vlaků. Drobní investoři podpořili start firmy sumou půl milionu eur a v dalším kole se prodaly členské podíly v European Sleeper za celkem dva miliony a počet členů se rozrostl na půl čtvrtého tisíce.

Jeden z cestujících prvního spoje, pan David, pracující v Evropské komisi, byl mile překvapen pohodlím cesty: „Výborně se mi spalo, byli jsme v kupé jenom dva. Tento vlak jede dnes poprvé a pro mě, který bydlí v Bruselu i v Praze, je spojení velmi vhodné.“

Nahradí vlaky časté cesty českých úředníků do Bruselu letadlem? „Určitě to není pro každého, ale noční vlaky nabízí fajn alternativu pro cestující, kteří ať už nechtějí, nebo nemohou využít leteckou dopravu pro své cesty po Evropě,“ říká ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Možnost vlakové dopravy využívají pro pracovní cesty po Česku i po střední Evropě již nyní úředníci Ministerstva pro místní rozvoj. Jak ale jeho mluvčí poznamenává: „U delších tras je potřeba zvážit i finanční a časovou výhodnost“.

Faktem je, že noční vlak je nyní dražší než letenka. Do budoucna by to ale nemuselo platit. Chris Engelsman, zakladatel European Sleeper, v Bruselu řekl, že jsou připraveni poskytnout českým úřadům na cesty do Bruselu velmi štědré slevy. Belgické předsednictví EU chce jejich rozvoj v následujících měsících dále podpořit, například odstraněním zdanění mezinárodních jízdenek či lepším propojením rezervačních systémů.