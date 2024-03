Dlouholetá architektonická dominanta pražského Žižkova už rok postupně mizí před očima. Někdejší telefonní ústředna přišla o věž vysokou bezmála sto metrů; z budovy dnes zbývá jen torzo a okolojdoucí může nahlédnout do jejích útrob, tedy do někdejších kanceláří, z nichž bourací stroje postupně ukusují další a další části.

Relikt socialistické architektury plný azbestu bourá Central Group, která budovu i s pozemky pod ní koupila už v roce 2017. O tom, co objekt přezdívaný Mordor nahradí, se pak rozhodovalo v interní architektonické soutěži. Z více než stovky návrhů vybral developer jeden z nejodvážnějších: tři rozvlněné věže plné zeleně, v nichž mělo vzniknout na tisíc unikátních bytů. Autorem projektu byl ateliér české architektky Evy Jiřičné, která už přes pět desetiletí působí v Londýně.

Kdo by si snad myslel, že jedno z mezinárodně nejuznávanějších jmen české architektury otevře dveře ke vstřícným úřadům, které rychle udělí potřebná razítka a povolení, ošklivě by se pletl. Návrh bytových domů o výšce 80, 90 a 100 metrů tvrdě narazil. Stal se dokonalou ukázkou, jak komplikované podmínky má v Praze investor, který chce místo obyčejných, „užitkových“ domů postavit něco nevšedního.

Projekt Jiřičné a jejích kolegů strhal Klub Za starou Prahu, poté památkáři a přidali se i politici. Budovy se na Žižkov nehodí, příliš vyčnívají, daly by se shrnout jejich výhrady.

Ke kritikům se přidala organizace UNESCO. Domy by údajně narušovaly pražské panorama. V té chvíli to měl developer spočítané, a tak před dvěma lety projekt odpískal a dohodl se s architektkou na přepracování; nový návrh už nemá obsahovat rozvlněné domy a alternativa se vejde do výškového limitu 56 metrů.

Na místě někdejšího Telecomu tak nakonec vznikne úplně jiný projekt. „Novou podobu bychom chtěli představit v průběhu letošního roku,“ říká mluvčí Central Group Ondřej Šťastný. Už dříve ovšem firma naznačila, že původní nákresy renomovaného architektonického studia nezahodí. Domy podle nich postaví prý buď na jiném místě v Praze, nebo v jiném českém městě. A když neuspěje, zkusí najít vhodnou lokalitu v zahraničí.

Sama Jiřičná neskrývala zklamání z výsledku. Ostatně, jistou zabetonovanost českého hlavního města a nelibost jeho obyvatel a politiků k novotám kritizuje dlouhodobě. „Svěrací kazajka komunismu přežila až do dnešní doby. Dostat povolení a postavit tady něco trvá strašně dlouho. A hranice, ve kterých se architekti musí pohybovat, jsou strašně blízko u sebe,“ glosovala pražskou opatrnost před měsícem v podcastu Spotlight.