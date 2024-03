Jsme zahlceni názory. Protinázory. Ironickými poznámkami. Vzájemně protichůdnými příběhy a fotkami, u kterých nevíme, jestli nejsou produkty horečného snu umělé inteligence. A pak přijde kolega/manžel/novinář a chce vědět, jak to teda uděláme s tou kampaní/dovolenou/přijetím eura. Netušíte, vlastně se rozhodovat nechcete. Ale nemůžete přiznat, že je vám to je jedno. Vždyť vás platí i za to, že si něco myslíte. Že rozhodujete.

Jak z toho ven? Jako dlouholetý aktivní pozorovatel vnitřního fungování firem a organizací doporučuji postup, díky němuž budete vypadat profesionálně, odpovědně a už nikdy si nebudete muset cokoli myslet a za cokoli nést odpovědnost.

V první řadě nerozhodujte sami. Víc hlav hůř padá. I pro banální úkoly sestavte pracovní skupiny. Ideálně takové, u kterých nejsou zcela jasné pravomoci a které na sobě vzájemně závisejí. Vaše mantra bude: „Pardon, to nemůžeme rozhodnout my. Vezmu to na pracovní skupinu v úterý.“