Pokud je první dojem nejdůležitější, pak se tady řidič dočká – Ariya má připraveno hned několik překvapení. Stačí ujet pár metrů, aby bylo jasné, že je skvěle odhlučněná, má dobře odladěný podvozek nepřenášející parazitní pohyby do karoserie a její řízení je komunikativní, bez obvyklé vůle kolem středové polohy.

Péče, které se autu zjevně dostalo, je na poměry Nissanu nadstandardní. Automobilka kdysi s modelem Leaf patřila k elektromobilním průkopníkům, aby pak s jeho druhou generací ukázala, jak přehnaná mohou být některá očekávání, když konkurence nelení.

Do Evropy její další model přichází s dvouletým zpožděním a chtělo by se říci, že možná trochu pozdě. Českou elektromobilní scénu mezitím opanoval Enyaq Coupé, škodovácké SUV se splývavou zádí, které má svým pojetím k Nissanu velmi blízko. Mohlo by se zdát, že proti těžkému kalibru domácí automobilky bude cizák bez šance, tentokrát však Japonce neradno podceňovat.

Stejně jako Škoda těží ze synergie s Volkswagenem, Nissan sdílí techniku s aliančním Renaultem. A ten už nějakou dobu v Evropě ukazuje, že umí stavět elektroauta uživatelsky přívětivá a k tomu i nad obvyklou míru úsporná.