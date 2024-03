Jednoho jasného velikonočního rána roku 1900 bylo možné na Fifth Avenue, hlavní ulici v centru Manhattanu v New Yorku, spatřit mezi padesátkou koňských spřežení jeden jediný automobil. O pouhých 13 let později byla na stejné ulici ve stejném městě mezi všemožnými automobily k vidění pouze jedna jediná drožka tažená koňmi. Tohle není výmysl mé bujné představivosti. Je to popis dvou fotografií stejného místa, které od sebe dělila vlastně pouhá chvíle. Vždyť při zpětném historickém pohledu je 13 let v lidských dějinách jen mrknutí oka (neboli jak hezky česky říkáme – okamžik).

Jak nejen tento příklad ukazuje, strukturální technologické změny neprobíhají lineárně, ale skokově. Ať již šlo o automobily, ledničky, barevné televize či přístup k internetu, ve všech případech došlo k adopci těchto technologických novinek masově a v relativně krátkém čase.

Podobným způsobem se zřejmě za pár let bude nahlížet i na nástup elektromobilů. Pro českou ekonomiku bude zásadní, jak se s touhle strukturální změnou popasuje tuzemský automobilový průmysl. Varováním by mu měl být osud amerických výrobců koňských kočárů. Jejich produkcí se ještě v roce 1890 ve Spojených státech zabývalo na 13 800 společností. V roce 1920 už jich zůstalo pouhých 90.

Přeji pěkné čtení.