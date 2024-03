Českem několik posledních týdnů hýbe slovo známé už od 90. let. O flexikuritě, která by mohla přinést zpružnění trhu práce, debatují politici, vládní koalice, odboráři, zaměstnavatelé i ekonomové. Inspirovat se tímto dánským modelem vyzvala Národní ekonomická rada vlády (NERV).

Anglický pojem flexicurity vznikl spojením slov flexibility a security, tedy pružnost a bezpečnost. Kombinuje v sobě vysokou mobilitu lidí mezi zaměstnáními s jistotou dlouhodobého příjmu pro nezaměstnané a státní politikou, díky níž se lidé na pracovní trh vracejí s potřebným kvalifikačním vybavením.

Koncem ledna představila NERV soubor opatření obsahující i návrh na modernizaci zákoníku práce, a to „s ohledem na vyvíjecí se potřeby trhu, jeho pružnost v oblasti náboru nových zaměstnanců, regulace pracovní doby, propouštění zaměstnanců“. Autoři se odkazují na inspiraci v zahraničí, zejména na zmíněný dánský model.

Moderní trh práce chtějí všichni

Návrh počítá i s možností propuštění zaměstnance bez udání důvodu, v rozumné lhůtě s odstupným závislým například na výši odpracovaných let a podobně. To podnítilo politiky. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) reagoval kladně. „Je to jedna z věcí, na které se chceme soustředit,“ řekl pouze s připomínkou k výši odstupného. Naopak ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU‑ČSL) je zásadně proti. „Pokud má někdo představu, že současný systém výpovědi překlopí do výpovědi bez udání důvodu, tak to možné není,“ prohlásil. Podle něj musí být zajištěna ochrana zaměstnanců, respektive musel by se zásadním změnit celý systém, včetně rekvalifikací.

Samo ministerstvo práce a sociálních věcí už připravuje novelu zákoníku práce, v zásadě ve shodě s cíli NERV. „Půjde o klíčovou úpravu pro vytvoření moderního, flexibilního a udržitelného trhu práce, který integruje zájmy a potřeby zaměstnanců i zaměstnavatelů s ohledem na specifika měnícího se trhu práce,“ uvedl na dotaz týdeníku Ekonom mluvčí resortu Jakub Augusta.

Dodal, že v tuto chvíli probíhají jednání nad tezemi novely se všemi partnery i ve vládní koalici: „O finální podobě navrhovaných opatření budeme schopni informovat pravděpodobně v průběhu března či dubna.“