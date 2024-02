Obor informačních technologií má výhodu, že ani v krizích firmy neruší své webové stránky. Za covidu online služby narostly. A IT se vypořádalo i s růstem cen energií. „Moderní datová centra jsou navržena tak, aby měla přístup k energii od vícero dodavatelů z více geografických směrů. Samozřejmostí jsou baterie a dieselové agregáty,“ říká Igor Strečko ze společnosti Webglobe, čísla 3 českého webhostingového trhu.

Berete se dnes spíše jako podnikatel, nebo investor?

I když mám nějaké investiční projekty, pořád se považuji spíš za podnikatele.

Můžete jednoduše vysvětlit, co vaše firma dělá?

Začínali jsme jako typická webhostingová společnost a postupně rozšiřovali portfolio. Stále ale kolem web­hostingu a online služeb pro podnikatele, tedy sdílený webhosting, registrace domén, virtuální servery. Dnes nabízíme i produkty mimo tuto infrastrukturu, třeba nástroje pro hromadnou korespondenci, mailing listy, s tím spojené bezpečnostní produkty. Mezi naše klienty patří Slevomat, Biano, Glami, Bonami, StartupJobs, Hotel.cz nebo Previo.

Jaká byznysová zkušenost pro vás byla nejdůležitější?

Takových bylo několik. Například rozhodnutí odejít žít do Malajsie. Naše firma Webglobe už byla na Slovensku stabilizovaná, byli jsme dvojkou tamního trhu, měli po několika akvizicích. Připravil jsem ji, abych ji mohl řídit na dálku odkudkoliv. S rodinou jsme odešli v roce 2018, chtěli jsme si vyzkoušet život v Asii, vůbec jsem tam nechtěl podnikat. Ten nápad přišel, až když mě kamarádi, kteří měli v Kuala Lumpuru vývojářskou společnost, přesvědčili, že potřebují dobrý webhosting. Hodně jsem se díky tomu naučil o kulturních rozdílech řízení lidí z jiných koutů světa.

Povídejte, jaký je rozdíl mezi zaměstnanci z Česka a Malajsie.

V Malajsii máte tři etnické skupiny – Malajsijce, což jsou často muslimové, Číňany a pak velkou komunitu Indů. Ty komunity jsou samy o sobě dost odlišné, ale oproti našemu regionu je to ještě úplně jiné. Oni jsou pracovně mnohem disciplinovanější. Už jen přijít včas do práce berou mnohem vážněji. Na druhou stranu potřebují mnohem více micromanagementu a vedení než Češi nebo Slováci. Nechtějí dělat sami rozhodnutí. Ne že by to neuměli, prostě nechtějí. U nás jsou lidé mnohem nezávislejší. Výhodou zase bylo, že pracovní jazyk je tam angličtina.