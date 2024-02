Světoznámý festival v brazilském Riu de Janeiru přitahuje každoročně davy domácích i zahraničních turistů. Pro Brazílii je to ale více než jen zábava – je to pro ni finanční přínos. Turisté během karnevalu utrácejí miliony, což pomáhá vytvářet desítky tisíc dočasných pracovních míst ve městě. Odhaduje se, že jen za únor Rio získá z aktivit spojených s cestovním ruchem historicky nejvyšší částku 5,3 miliardy realů – v přepočtu jednu miliardu dolarů. Do příprav a oslav karnevalu ostatně investovala vláda dosud největší částku (v přepočtu 12,5 milionu dolarů). Tyto peníze šly především do zlepšení infrastruktury a bezpečnosti. Úřady doufají, že se tak podaří vylepšit pověst Ria, které se potýká s násilnou trestnou činností. Národní obchodní konfederace propočítala, že kvůli špatné bezpečnostní pověsti přišla Brazílie loni v oblasti cestovního ruchu o 660 milionů dolarů.