Trh se zbožím nalezneme v každé lidské společnosti. Rozličné formy směny existují i v místech, na něž lidé takzvaně civilizovaní nahlížejí svrchu jako na primitivní a nerozvinutá. V komplexnějších společnostech se síť trhů zahušťuje. V Evropě tento vývoj během raného novověku vedl k vytvoření společnosti založené na trhu, jak o ní hovořil Karl Polanyi ve svém slavném díle Velká transformace (1944). V očích maďarsko‑kanadského filozofa znamenala historickou anomálii. Zatímco ve všech předchozích druzích společenského uspořádání byl trh doplňkem sociálního života a byl podřízen přísné morální regulaci, nyní se stal samotnou podstatou sociálního života. Místo Polanyiho pojmu společnost založená na trhu můžeme bez obtíží použít označení kapitalismus.

V této části seriálu však zaměříme pozornost nikoli na Polanyiho, nýbrž na jednoho z jeho břitkých kritiků, jakkoli by se na první pohled nemuselo zdát, že měli mnoho společného – ba možná více, než by si sami přáli. Fernand Braudel byl nepochybně jedním z nejvýznamnějších francouzských historiků minulého století a do dějin dějepisectví se zapsal monumentálním třísvazkovým dílem Materiální civilizace, ekonomika a kapitalismus: 15.–18. století, na němž podle vlastních slov pracoval dvě desetiletí, než v roce 1979 vyšlo.

Historickými argumenty autor přesvědčivě Polanyiho vyvrací a ukazuje, jak omezeně sociologicky trh v lidských dějinách chápal. Debata obou teoretiků se týká hlavně pojmů – co je směna a co je již trh. V jiné věci se však sobě podobají. Jako sociolog Polanyi rozlišoval dvě stadia uspořádání civilizace, a to jako společnost s trhem a společnost založenou na trhu. S podobnou dvojicí pracoval i historik Braudel – rozlišil tržní hospodářství a kapitalismus.

Rozlišovat společnost s trhem a společnost založenou na trhu odpovídá rozlišování tržního hospodářství a kapitalismu, jež jsou používány jako synonyma.

Na takovou distinkci v běžné komunikaci nedochází. Oba pojmy se obvykle používají jako synonyma. Braudel však počátky tržního hospodářství klade daleko do lidské minulosti, zatímco kapitalismus v jeho chápání se postupně rozšířil teprve během raného novověku jako jeho nadstavba.