Bankomaty, mobilní telefony, čtečky knih nebo třeba internetové stránky velkých e‑shopů se do poloviny příštího roku dočkají velkých změn. Legislativním procesem totiž bez většího povšimnutí prošel zcela nový zákon, který má v souladu s unijní legislativou zpřístupnit vybrané digitální výrobky a služby co nejširšímu spektru osob, včetně těch se smyslovým nebo jiným zdravotním postižením či s jiným funkčním omezením, jako je například vyšší věk. Čtečky knih tak budou muset být schopné převádět text do mluvené podoby. S nevidomými se rovněž budou muset naučit komunikovat bankomaty. Podobně informace o nabízených finančních službách pak budou muset být prezentovány tak, aby spotřebitel nemusel vynakládat zvýšené úsilí na jejich pochopení.

Na soukromý sektor dopadnou nová pravidla sice až v průběhu roku 2025, ale z důvodu časové i finanční náročnosti na jejich implementaci se vyplatí na ně zaměřit pozornost již nyní. Tak jako se nikomu nevyhnulo nařízení GDPR nebo cookie lišta, dříve či později se nikomu v digitálním světě nevyhne ani „přístupnost“.

Jakých výrobků se bude přístupnost týkat

Požadavky na přístupnost budou muset splňovat vybrané výrobky uvedené na trh po 28. červnu 2025. Půjde o již zmíněné čtečky elektronických knih, samoobslužné terminály, jako jsou bankomaty, zařízení pro výdej přepravních dokladů, odbavovací kiosky a terminály poskytující informace. Dále pak stolní počítače, notebooky či chytré telefony, a to včetně jejich operačních systémů.